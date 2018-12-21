Natale ‘fortunato’, in Calabria si continua a vincere
Dopo i 62 mila euro vinti al lotto a Crotone, un Gratta e vinci da mezzo milione di euro a Rende rende più lieto il Natale di un altro fortunato
21 Dicembre 2018 - 16:29 | di Eva Curatola
Mentre a Crotone un fortunato vincitore si porta a casa 62 mila euro grazie al lotto, la vincita avvenuta nello stesso giorno nel cosentino, a Rende per l’esattezza, renderà sicuramente più felice il Natale ad un’altra persona che con un Gratta e vinci di euro se n’è aggiudicati molti di più: ben mezzo milione.
La “cartellina” vincente è stata acquistata nel punto vendita di Irene Chiappetta. Ancora sconosciuta l’identità del fortunato.
Fonte: CN24TV
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie