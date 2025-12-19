Natale a Reggio con ASC: torna ‘Vivi Sbarre’: il programma 

Tutto pronto per l’appuntamento prenatalizio di ASC Calabria con la Seconda Edizione del progetto VIVI SBARRE.

ASC procede con i progetti di riqualificazione sociale delle aree limitrofe della città all’insegna della convivialità tra benessere, sport e spettacolo continuando il percorso di riqualificazione già intrapreso lo scorso anno in cooperazione con il Comune di Reggio Calabria.

Il via è previsto per il 19 e 20 dicembre presso il Rione Marconi di questa città, dove sarà allestito un festoso villaggio al fine di coinvolgere i partecipanti nelle svariate attività previste in scaletta.

Dopo la folta partecipazione alla scorsa edizione si attende un ricco week end, così inaugurando il Natale ASC Calabria all’insegna dello sport, cultura e divertimento.

Venerdì 19 dicembre è prevista l’apertura degli stand a partire dalle 17:00 con le attività di animazione per i bambini che saranno allietati dalle mascotte di Babbo Natale e Topolina Natale, mentre alle 18:00 si darà il via ai balli social e non solo per i grandi ed i piccini coinvolgendoli nelle coreografie delle Associazioni Bailando, Crazy Step, New Gagliardi Dance e Pretty Woman.

A seguire tantissima animazione, Dj Set, food in tema natalizio e, soprattutto, tanto divertimento fino a tarda sera.

L’intenso programma procede Sabato 20 dicembre con attività ed eventi no-stop dalle 17:00 fino alle 20.30, con l’animazione dedicata ai bambini con le mascotte di Frozen e Babbo Natale e con tantissima musica, per poi concludere il Natale ASC Calabria con lo spettacolo finale che vedrà alternarsi sul palco ospiti del target di Carmen Floccari e Paolo Paviglianiti, Nazareno, i Gruppi di ballo di Jo e Pina con la Musica Popolare ed i Balli Popolari, con Peppe Arico’ e tanti altri amici.

Entusiasta il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “Per il secondo anno consecutivo ASC ha la possibilità di far rivivere un quartiere che da tempo sentiva la necessità di una svolta e di far rivivere un’area riqualificata strutturalmente dal Comune di Reggio Calabria, proseguendo nella scia già intrapresa lo scorso anno. Il Rione Marconi, grazie agli eventi organizzati dai Tecnici e dallo Staff ASC Calabria, diverrà nuovamente un polo di attrazione e di divertimento. Ancora una volta si mostra importante la cooperazione tra gli Enti per giungere l’obiettivo comune di benessere e convivialità in favore della Comunità”.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria” o scrivendo a info@ascreggiocalabria.it