Fino al 14 maggio 2018 al Museo delle Arti di Catanzaro la mostra curata da Simona Caramia sul rapporto tra uomo e natura e sul paesaggio calabrese

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 14 Maggio 2018 presso il MARCA – Museo delle Arti di Catanzaro, si svolge la mostra dal titolo: “Nature, le trame dell’esistenza”. La mostra è a cura di Simona Caramia.

La rassegna è organizzata grazie al prezioso contributo della Provincia di Catanzaro, del Comune di Catanzaro e della Fondazione Rocco Guglielmo. In mostra, possiamo ammirare le opere di artisti che nelle loro opere trattano di temi come la natura e l’uomo; gli artisti ritengono importante il tema di “prendersi cura del paesaggio calabrese per tutelarne le bellezze”, scuotendo le coscienze di tutti noi, parlando di una tematica sempre attuale.

Così i visitatori da una parte possono ammirare opere in cui viene evidenziato lo spettacolo del paesaggio della Calabria immersa nel verde della sua natura, tra bellezze e misteri, mentre dall’altra mettono in evidenza il dissesto ambientale di questo territorio, le problematiche sociali e le relative condizioni di marginalità provocate dall’uomo.

La rassegna segue i seguenti orari: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, mentre dal 21 Aprile, è aperta dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21; giorno di chiusura il lunedì. Per informazioni, potete contattare il seguente sito: info@museomarca.com