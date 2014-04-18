Negramaro, ‘Un amore così grande’ è la nuova canzone della Nazionale ai Mondiali

Il brano della band salentina accompagnerà gli azzurri in Brasile e il ricavato andrà ad Aisla e Aism

di Laura Maria Tavella – “Un Amore Così Grande 2014” è la canzone dei Negramaro che farà da colonna sonora alle prossime partite della Nazionale accompagnando gli azzurri nell’avventura ai Mondiali in Brasile.

Il nuovo ‘inno’ della Nazionale vede nel videoclip, pensato dalla stessa band salentina con la regia di Giovanni Veronesi, alcuni momenti significativi della Nazionale azzurra.

L’iniziativa ha anche uno scopo di solidarietà: il ricavato dell’acquisto del brano sarà interamente devoluto ad AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla.”

Un Amore Così Grande 2014″ è già da oggi disponibile su iTunes: la canzone, scritta da Guido Maria Ferilli (anche lui leccese) è stata interpretata tra gli altri da Mario Del Monaco, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli e Claudio Villa, che l’ha portata al successo nel 1976.L’inno verrà cantato dalla band salentina per la prima volta in Piazza Duomo a Milano l’1 Giugno.

Entusiasti, dal primo ascolto, il ct Prandelli e il portiere della Nazionale Buffon “trasmette emozioni e dunque ha in nostro stesso scopo: regalare qualcosa agli Italiani!

“.