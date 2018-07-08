La regina dei mari. Da sempre la balena esercita un fascino particolare e maestoso, viste le dimensioni che ne fanno un mammifero impossibile da non notare. L’ultimo avvistamento risale a ieri, in Calabria, precisamente a Praia a Mare.

“È grande il doppio della nostra barca”, ha esclamato quest’ultimo in preda alla meraviglia per l’avvistamento del grande animale, la cui lunghezza è di almeno 10 metri. La balena ha dato un grande spettacolo per diversi minuti, tanto che i pescatori sono riusciti a riprenderla nel video, fino al momento nel quale si è immersa nei fondali con uno spettacolare colpo di coda

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