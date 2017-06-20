Nella Piazza di San Brunello “Un Canestro per la Vita”

L’associazione REGGIOACANESTRO.IT e #NTC Sport Industries si ritrovano insieme per “Un Canestro per La Vita“, giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.

Venerdì 23 giugno in piazza San Bruno

Venerdì 23 Giugno 2017 alle ore 18.00, nella piazzetta antistante la chiesa di San Bruno a Reggio Calabria, verrà istallato ed allestito il meraviglioso e coloratissimo campo da basket modulare e trasportabile della NTC Sport Industries di Luca Laganà.

Gli ospiti principali dell’evento saranno gli scouts AGESCI del gruppo RC7 che per l’occasione celebrerà 40 anni dalla sua nascita, insieme ai numerosi, vecchi e nuovi, grandi e piccoli iscritti.

Il sostegno all’Help Center e alle mense di strada

Un pomeriggio all’insegna dei tanti canestri e divertimento ma con lo scopo principale di sostenere l’attività dell’Help Center e le sue “mense di strada” promosse dal Coordinamento ecclesiastico della Caritas di Reggio Calabria impegnati ogni giorno, con un pasto caldo e sussistenza, amore e coraggio, alleviano la sofferenza ed il disagio di molte persone.

“Vogliamo puntare i riflettori su coloro che definiremmo “meno fortunati” – dichiarano gli organizzatori della manifestazione – che per assurda e tragica necessità rovistano nei cassonetti e che purtroppo, molto spesso, si fa finta di non vedere quando allungano una mano verso di noi in cerca di elemosina o forse, con lo sguardo, sono in cerca di un semplice gesto di umanità. Parliamo dei ‘senza tetto’, coloro che vivono quotidianamente situazioni di emergenza ai margini della società e che hanno fatto della strada il loro ambiente di vita, gli ‘invisibili”.

Si spera di riempire la piazza di San Brunello di ottimi propositi, colore, allegria, vi aspettiamo numerosi perché c’è davvero bisogno dell’aiuto di tutti.