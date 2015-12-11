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Nella piscina di Campagnano torna il Gran Premio di Natale

Sabato 12 e domenica 13 dicembre la ventunesima edizione attira almeno 800 tra praticanti e appassionati, con gare di nuoto e open day gratuito di fitness acquatico

11 Dicembre 2015 - 12:14 | di Vincenzo Comi

Piscina di Campagnano a Cosenza dove si svolge il Gran Premio di Natale di nuoto

Anche quest’anno, la piscina di Campagnano, a Cosenza, onora le festività natalizie con il “Gran Premio di Natale”, un appuntamento che è giunto alla ventunesima edizione e che farà registrare la partecipazione di almeno 800 tra praticanti e appassionati delle discipline sportive acquatiche.

La manifestazione si svilupperà in due giornate, domani, sabato 12, e dopodomani, domenica 13 dicembre. Si comincerà sabato pomeriggio, alle 16,00, col circuito “non galleggianti”, per, poi, proseguire nella giornata di domenica con un “Open Day” dedicato al fitness in acqua e, quindi, dimostrazioni di “hydrobike” e “acqua zumba” aperte a tutti, iscritti e non iscritti alla piscina, con ingresso gratuito.

Domenica pomeriggio, invece, saranno di scena le gare di nuoto per i giovani e per gli adulti. L’inizio è fissato alle 15,30.

 

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