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Nella sede di Confindustria il convegno su Welfare e fiscalità

Previndustria e Allianz propongono un confronto sulla protezione del capitale umano e sulla tutela dei rischi aziendali nella sede di via del Torrione

15 Novembre 2016 - 15:18 | di Redazione

Business plan e documenti, immagine d'archivio sulla formazione aziendale

È in programma oggi martedì 15 novembre alle ore 15.30, nella sala convegni di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), il convegno dal titolo “Welfare aziendale e fiscalità, quali vantaggi?”, organizzato da Previndustria, la società con cui Confindustria e Allianz da oltre 30 anni offrono soluzioni e assistenza assicurativa e finanziaria alle imprese.

L’iniziativa si aprirà con i saluti del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea, degli agenti Allianz, Francesca Pizzi e Claudio Scarpelli e del consulente assicurativo Anna Colombini.

Previsti inoltre gli interventi di Michele Sassi, responsabile Area sud unità previdenza e Previndustria che relazionerà sulla protezione del capitale umano e sul welfare aziendale e di Marco Bellavista, responsabile supporto vendite Mid corporate che interverrà sulla tutela dei rischi aziendali.

Convegno su welfare aziendale e fiscalità nella sede di Confindustria Reggio Calabria

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