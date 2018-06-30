Punto di riferimento per tutti coloro che vogliono gustare un prodotto totalmente artigianale e di alta qualità, la Cremeria Sottozero non è famosa solo per il suo gelato ed i suoi dolci, ma per i molteplici servizi che, da sempre, offre al cliente.

Cosa c’è di meglio che uscire da un locale e sentirsi soddisfatti ed appagati al 100%? Questa è la sensazione che la storica gelateria di Reggio Calabria vuole instillare nei suoi appassionati clienti e grazie a questi ultimi, conquistare il cuore e il palato di nuovi.

Tra i numerosi servizi che Sottozero offre alla sua amata clientela vi è anche il catering. Per il tuo ricevimento o la tua occasione importante scegli un’attività completa, svolta a 360° dall’impresa reggina, in grado di non farti pensare ad altro se non al pieno godimento della tua giornata. Dal dolce al salato, Sottozero è sempre pronto a venire incontro alle tue richieste e fornirti il miglior servizio possibile, cercando di soddisfare le esigenze di ristorazione dei propri clienti.

Per avere maggiori informazioni sul servizio chiama il numero 0965 24170. Recati presso i locali della gelateria reggina in Corso Vittorio Emanuele III, Reggio Calabria, o visita la pagina Facebook “Cremeria Sottozero”.