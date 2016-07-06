Il rapper reggino Nervain: ‘Io ‘Lontano dal mondo’. Fedez e J.Ax…’

Emozione palpabile. Tutto pronto per il lancio ufficiale del nuovo singolo di Nervain, nome d’arte scelto dal rapper reggino Demetrio Mammì. “Lontano dal mondo” il nome del brano (disponibile dal 29 luglio in tutti gli store digitali) e del primo cd che Nervain pubblicherà nei prossimi mesi.

“Non vedo l’ora che escano il singolo e poi l’album, che ancora è in fase di ultimazione. Ho quasi finito di registrare tutti i brani, spero che il pubblico possa accogliere positivamente il mio primo lavoro. Mi ritengo già soddisfatto per aver potuto lavorare con produttori importanti e collaborato con artisti emergenti locali”, dichiara Nervain ai microfoni di City Now.

I primi singoli e il percorso di Nervain

Diversi i singoli lanciati negli ultimi due anni su Youtube e i social network (Dejavù il brano di maggior successo), adesso però arriva il momento della prima pubblicazione ufficiale. “Nei mesi scorsi mi sono concentrato sulla ricerca di musica e testi, da vero rapper voglio che dalle mie canzoni venga fuori il mio vissuto. Non ho avuto un percorso turbolento come capitato ad altri cantanti, ma ho anch’io cicatrici lasciate da esperienze complicate e un’adolescenza trascorsa con pochi amici”.

Numerose le soddisfazioni già ottenute dal rapper reggino, sia nel percorso da solista che nel progetto in coppia con il collega Pekalove, nel duo che prende il nome di ‘Follewer‘.“Abbiamo partecipato al concorso ‘Una voce per sognare‘, vincendo nella categoria esordienti”, dichiara Nervain, che ricorda inoltre con soddisfazione di aver aperto il concerto del rapper Briga la scorsa estate al Calajunco.

Il lancio del singolo “Lontano dal mondo”

Il lancio del singolo “Lontano dal mondo” e del primo omonimo album costituiscono un salto nel panorama musicale italiano. Nessuna paura o timore all’orizzonte: “Spero di lasciare una traccia e affermarmi a livello nazionale. J.Ax e Fedez i rapper che seguo e ammiro con particolare attenzione, assieme a Gue Pequeno. Parliamo di artisti che sono sulla scena da anni, hanno un proprio pubblico affezionato e un linguaggio definito e riconoscibile”.

Da ‘autodidatta‘ della musica, Nervain assicura di affidare le proprie emozioni ad una scrittura fluida e sincera: “Nessuno mi ha detto ‘Devi fare cosi‘. Non è semplice partire da zero, ho imparato da solo a scrivere i testi delle canzoni. Ci metto dentro la rabbia, la voglia di far capire agli altri il mio mondo”.