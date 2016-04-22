Nestore Verre, esce oggi l’album del cantautore calabrese ‘Oltre me non esisto’

Esce oggi, venerdì 22 aprile, OLTRE ME NON ESISTO, il nuovo disco del cantautore cosentino NESTORE VERRE per Edizioni e Produzioni iNomadi s.r.l. di Beppe Carletti.

L’album, anticipato dai singoli Oltre la realtà e In bilico (quest’ ultimo attualmente in rotazione radiofonica e in classifica radio airplay) contiene 11 brani inediti, scritti e composti dallo stesso Verre, il quale con la tipica grinta che lo contraddistingue ed un velo di ironia, ci racconta di sé, delle sue emozioni e di ciò che ci circonda, attraverso la sua anima rock.

«Oltre me non esisto è un concetto e allo stesso tempo uno stato d’animo, che sento da sempre e che oggi forse avvertiamo un po’ tutti perché figlio di questi tempi. Credo non ci sia titolo migliore – racconta Nestore Verre – per rappresentare l’album e soprattutto per descrivere ciò che l’essere umano sta vivendo. È un disco che nasce dalla rabbia, dalla ribellione, dalla consapevolezza, dalla speranza, dall’istinto di libertà, dalla voglia di andare oltre e superare le barriere della superficialità, dell’ignoranza, e della parvenza del niente. Ho sentito la forte necessità di dire le cose come stanno, senza mezzi termini, attraverso le mie sensazioni ovviamente. Questo progetto – continua il cantautore calabrese – che ho ideato circa 3 anni fa e al quale ho lavorato sodo seguendo ogni suo aspetto, lo vorrei dedicare a chi combatte giorno dopo giorno senza fermarsi mai, alla gente comune, all’uomo di strada, a quelle persone autentiche e integre che ancora credono, a tutti quegli individui messi ai margini, ma che vedono bene, dai loro tramonti, questa realtà, spesso distorta da una società “cannibale” ed ormai sempre più politicamente scorretta, che ci spinge a chiuderci dentro, trasformandoci in piccole isole in un mare in tempesta, invece che in unica grande terra colorata!». Esplorando le tracce si passa dai contenuti forti di In bilico, Blu cobalto, Il mio ritorno all’inferno, Sto precipitando all’essenza di sentimenti autentici come quelli di L’eterno ha il tuo odore e Gli angeli. Il disco, dal sound energico, caratteristica propria del cantautore, si chiude con la ballad Oltr3 che lascia un sapore di speranza e ti accoglie come “…una luce nuova del mattino che c’è”.

L’album è disponibile in tutti i digital stores.

Questa la tracklist di Oltre me non esisto:

Oltre la realtà, Irraggiungibile, Gli angeli, Oltre me non esisto, In bilico (il cui video è online al link: https://www.youtube.com/watch?v=mbTT8hLRPN0), L’eterno ha il tuo odore, Voglio lei, Sto precipitando, Il mio ritorno all’inferno, Blu cobalto, Oltr3.

BIOGRAFIA

Nestore Verre è un cantautore italiano. Nasce a Cosenza il 13 dicembre 1978. Personalità carismatica e forte, di una forza costruita nel tempo, con le sue esperienze di vita e portando avanti le sue idee, che prendono forma nelle sue canzoni sin da piccolissimo, anche se è solo da adolescente che inizia a scriverle. Affascinato da autori come Blake e Wilde comincia a realizzarle anche in inglese, prediligendo in seguito soprattutto l’italiano. Nei suoi testi affronta temi sociali, politici, filosofici ed esistenziali, senza trascurare la sfera dei sentimenti, spaziando dal rock al pop. Nestore quindi descrive il mondo che vede, le esperienze che vive e i sentimenti che prova e lo fa in un modo tutto suo. Tramite antitesi, allusioni e metafore riesce a trasformare le parole in immagini suggestive. La cornice perfetta alle sue parole è la musica che egli compone in concomitanza con i testi e che prende vita con una semplicità e immediatezza sbalorditiva. Al tempo stesso il suo interesse per i suoni, il ritmo e la melodia lo induce ad una particolare cura del sound.

Gli esordi in tv e i primi concerti

Nestore viene presentato al grande pubblico nel 2006 quando partecipa alla trasmissione musicale di Rai 2 CDlive condotta da Daniele Interrante e Laura Barriales, dove condivide il palco e la serata con: Albano, Loredana Bertè, Alex Britti, Edoardo Bennato, Povia, Anna Tatangelo, Annalisa Minetti, Dolcenera, e tanti altri. Nello stesso anno incide il suo primo singolo La luna (e il fiume in piena) con il quale arriva in finale al Festival di Sanremo Rock.

Nel 2007 apre il concerto all’Orchestra Italiana di Renzo Arbore presso l’anfiteatro Mia Martini ed è ospite di diverse serate organizzate da Giacomo Battaglia e Gigi Miseferi come quella in occasione della Fiera di Calabria a Rho (Mi) presentata da Manila Nazzaro.

Il primo album, Su di te

Nel dicembre del 2008 pubblica il suo primo album Su di te costituito da 8 tracce (1.Se è un giorno 2.Su di te 3.Alla fine…è la fine 4.La luna (e il fiume in piena) 5.Yuki_e 6.In una lettera 7.A tempo 8.Vento) il cui sound pop rock è arricchito da fraseggi blues e funky.

Nel giugno del 2009 presenta il suo album live al Teatro Morelli di Cosenza in una serata evento durante la quale duetta anche con Rosa Martirano e da il via al suo tour estivo. Nello stesso periodo supporta l’iniziativa di solidarietà a favore dei terremotati d’Abruzzo partecipando al concerto “Artisti di Calabria Pro Abruzzo”.

Nel gennaio del 2010 il suo brano Yuki_e viene trasmesso nel programma Demo di Rai Radio 1, seguono diverse serate e concerti. Il 21 giugno del 2011 pubblica il singolo Se ti va, arrangiato da Paolo Petrini ed Enrico “Kikko” Palmosi che viene trasmesso in diverse radio italiane ed estere (Grecia Slovenia e Spagna).

A novembre del 2011 in occasione della giornata mondiale del bambino sostiene la Fondazione per l’Infanzia Ronald Mc Donald esibendosi in un concerto unplugged. Sempre a novembre si tengono le due giornate di Casting, presso il Teatro Acquario e la Discoteca Loft 10 di Cosenza, che porteranno alla selezione di Luna Voce (Miss Universo Italia 2013) come protagonista femminile del video del brano Charlotte la cui uscita avviene il 15 Marzo 2012. A dicembre dello stesso anno, pubblica una ristampa del suo album di esordio Su di te (edizione gold), che include i singoli Se ti va e Charlotte, disponibile nei digital stores.

Nel 2013 si esibisce in diversi concerti e ospitate, come a settembre, in occasione dello spettacolo “Viaggio Mediterraneo” a Castiglione Cosentino che vede la partecipazione di diversi artisti (quali Micaela Foti, Sabina Stilo, Luca Scorziello, Pasquale Caprì, Giacomo Battaglia, Gigi Miseferi e altri); e a novembre, dove interviene unplugged prima del concerto “Grande Sud” di Eugenio Bennato a Gasponi.

Con il nuovo anno, precisamente a febbraio del 2014 è ospite di Lorella Cuccarini nella trasmissione da lei stessa condotta “Citofonare Cuccarini” in onda su Rai Radio1. Il 14 marzo 2014, esce il nuovo singolo/video: Oltre la realtà, disponibile in tutti i digital stores. Oltre la realtà firmato dallo stesso Nestore Verre e registrato presso gli studi Up Music, è un brano che vede la direzione artistica di Enrico “Kikko” Palmosi e Sabatino Salvati (noti per le collaborazioni con Modà, Emma, Studio 3, Tony Maiello e altri) e che fin dall’inizio, oltre che per diverse settimane, è nella classifica di gradimento delle radio e new media, al punto che in alcune emittenti italiane è il primo della playlist. Con l’arrivo dell’estate, precisamente Il 22 giugno 2014, riceve l’incarico di referente regionale per la Calabria dell’Associazione Musicale “Muovi La Musica” di Alberto Salerno. Sempre in estate, partecipa al Live Tour di Radio Studio 54 Network, insieme a Fabrizio Moro, Frankie Hi-nrg, DJ Jad Articolo31 e altri.

Nel 2015 è in studio per la produzione del suo secondo album. A febbraio è invitato da Beppe Carletti a Novellara per partecipare come ospite al “Nomadincontro 2016 – XXIV Tributo ad Augusto”, dove presenta in anteprima il singolo In bilico la cui radio date è fissata per il 18 marzo. Il singolo In bilico, testo e musica di Nestore Verre, anticipa l’album Oltre me non esisto pubblicato il 22 aprile per “Edizioni e Produzioni INomadi s.r.l.” di Beppe Carletti. Il disco costituito da 11 brani inediti, scritti e composti da Nestore Verre (1. Oltre la realtà 2. Irraggiungibile 3. Gli angeli 4. Oltre me non esisto 5. In bilico 6. L’eterno ha il tuo odore 7. Voglio lei 8. Sto precipitando 9. Il mio ritorno all’inferno 10. Blu cobalto 11. Oltr3) è disponibile in tutti i digital stores.