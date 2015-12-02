New Deal e Officina dell’Arte: spettacolo ‘Sesso scritto e sesso Orale’

L’associazione New Deal in qualità di partner solidale dell’ “Officina dell’Arte” , propone per la stagione teatrale 2015/2016 lo spettacolo “Sesso scritto e sesso Orale” il 10 Dicembre al Teatro Comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria .

L’Officina dell’Arte è un movimento artistico nuovo, ogni componente di questa nuova “Visione Artistica” ha una propria storia nel campo teatrale, è legato agli altri membri del gruppo dall’amicizia, dalla voglia, dalla passione e dalla consapevolezza di voler provare a realizzare,nel campo teatrale, artistico, culturale, qualcosa di nuovo, bello, divertente, coinvolgente. L’Officina dell’Arte nasce con l’intento di mantenere un dialogo costante con il pubblico per confrontarsi, crescere e proseguire il suo nuovo cammino all’insegna dell’allegria, della professionalità e, ovviamente, del successo, così come insegna la migliore tradizione dello spettacolo.

Con questa idea l’ Officina dell’Arte cercherà e proverà ad ampliare i propri orizzonti artistici ed umani, cercherà e proverà a conoscere e coinvolgere nuove persone che attraverso l’arte, la cultura, il teatro, il cinema, la musica ma sopratutto la voglia, la passione e la determinazione vorranno creare qualcosa di importante per loro e allo stesso tempo donare un po’ della propria “artis” al pubblico. La collaborazione stretta con l’associazione New Deal nasce dalla voglia di coinvolgere i giovani e i meno giovani in questa splendida realtà artistica, che da anni si impegna nel diffondere la cultura teatrale nella nostra città.

Per ulteriori informazioni contattate il numero 348.3306077