‘New metropolitan perspectives’, presentazione della III ed. del simposio internazionale

La nuova edizione del Simposio Internazionale “New Metropolitan Perspectives” sarà presentata il prossimo lunedì 13 febbraio, alle ore 10, a Reggio Calabria presso la sala commissioni del Consiglio regionale.

Il valore scientifico del Simposio, la cui seconda edizione si è tenuta a Reggio Calabria nel maggio 2016, è stato riconosciuto anche da Thomson & Reuters, che ne ha inserito gli atti nella propria banca dati, la principale al mondo per eventi scientifici di questa natura.

E’ l’unico evento in Italia, dedicato specificamente al tema delle città metropolitane, ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento, che conferma, tra l’altro, la capacità dell’Università “Mediterranea” di stare alla pari con gli altri atenei italiani e stranieri. A seguito di questo risultato, i responsabili scientifici di “New Metropolitan Perspectives” e direttori del LaborEst, Francesco Calabrò e Lucia Della Spina, hanno deciso di avviare l’organizzazione della terza edizione, prevista per maggio 2018.

Alla presentazione, che sarà introdotta da Carmelina Bevilacqua, responsabile scientifico CLUDs, parteciperanno quali partner istituzionali Pasquale Catanoso, rettore Università “Mediterranea”, Francesca Martorano, direttore dipartimento PAU, Dorina Bianchi, sottosegretario di Stato MIBACT, Nicola Irto, presidente Consiglio regionale della Calabria, Riccardo Mauro, vice-sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria, Salvatore Patamia, segretariato regionale MIBACT per la Calabria, Giuseppe Bombino, presidente Parco nazionale d’Aspromonte e Antonio Alvaro, presidente GAL BaTiR.