New Wave Junior 2015: le gemelle Scarpari saranno ospiti d’onore

Dopo essere salite sul podio, aggiudicandosi un meritatissimo secondo posto la scorsa estate; Chiara e Martina Scarpari tornano in Crimea al festival canoro internazionale “New Wave Junior 2015”, questa volta in qualità di ospiti d’eccezione.

A seguito dello straordinario successo di pubblico riscosso e dei numerosi attestati di stima da parte della critica, gli organizzatori hanno particolarmente caldeggiato la presenza delle gemelle a quello che, senza dubbio, rappresenta l’evento musicale più atteso non solo in Crimea ma in tutti i Paesi dell’ex Unione Sovietica vedendo concorrere, ogni anno, giovanissimi talenti provenienti da diverse parti del mondo.

Aggiudicatesi la medaglia d’argento grazie ad una magistrale interpretazione di “Eternità” di Ornella Vanoni, fra qualche giorno Chiara e Martina torneranno in Crimea e lo faranno da vere e proprie piccole star internazionali avendo l’onore di esibirsi insieme al celebre cantante spagnolo Roberto Kel Torres, con il quale avevano già duettato lo scorso dicembre a Mosca.

La manifestazione canora, che si svolgerà tra l’11 e il 13 agosto, verrà ripresa da tutte le tv nazionali e da parecchie emittenti internazionali.

Al rientro dalla Crimea, inizierà la tornee siciliana delle gemelle che le vedrà esibirsi, in giro per l’isola, in una serie di tappe da non perdere.