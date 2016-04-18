Nick Maltese al Fuori Salone di Milano con ‘Gatsby mansion house’ – FOTO

L'architetto di interni ridisegna i locali dell'hotel Magna Pars di via Tortona con un loft di 300 metri quadrati ispirato agli anni Trenta e al tema Gatsby

L’architetto di interni Nick Maltese sorprende ancora e colleziona un altro successo nella città meneghina.

Al Fuori salone 2016 di Milano, Maltese ridisegna i locali dell’hotel Magna Pars di via Tortona creando la ‘Gatsby mansion house‘.

Un ambiente esclusivo “hi-profile”, un loft di lusso e vero design. Un vero e proprio contenitore di idee che durante la giornata si presta ad accogliere avventori appassionati di design, per poi trasformarsi in club esclusivo che ospita eventi con brand e artisti internazionali.

Karim Rashid (archistar ) Oliviero Toscani (fotografo) Franco Fontana (fotografo), Gianfranco Vissani (chef stellato). Questi alcuni dei big.

Lo spazio si propone di incarnare al più alto livello l’interazione creativa tra brand che coprono ogni momento della giornata: interior production design, fashion, lifestyle e food&beverage.

Tutto ciò organizzato da Lux eventi.

Il progetto degli architetti N+M events

Pensato dagli architetti/designers N+M events (Nick maltese, Latella Sebastiano, Fabio Aloi) l’ambiente è suddiviso in zona living e zona bath e relax.

Il concept è l’unione di diversi ambienti tendenzialmente decò /contemporanei che rivisitano e reinterpretano le locations e lo stile degli anni ’30 come da tema Gatsby.

L’ingresso del “loft” è impreziosito da un grande bancone/bar ad isola progettato in collaborazione con AFA arredamenti che fa intuire subito il mood dello spazio.

Proseguendo si stagliano dei setti sui quali scorre la carta da parati di INKIOSTRO BIANCO impressionando l’avventore con la contaminazione tra stili e pensieri dove il decoro è una filosofia, e la materia è stile!

La zona living è inoltre definita da un patchwork con varie tipologie di parquet pregiati.

Divani, tappeti e tappezzerie dell’ambiente

Il mood è scandito dai divani in pelle e cuoio di una delle aziende leader del settore “Baxter” con prodotti curati nei minimi dettagli, tappeti di “Carpet edition” un misto di tradizione, design e capacità artigianale in un unico tappeto.

L’ambiente decò è infine rafforzato da tappezzerie murali in tessuto con pattern che si coniugano per cromie e texture con l’ambiente circostante, il tutto coordinato da “Sinergie _hotel decò solution” .

Continuando a percorrere i 300 mq della “Gatsby mansion house” si è attratti dai corpi illuminanti di “EICHHOLTZ” E “LUCEPLAN” intense lampade di design ma allo stesso tempo leggermente retrò.

A conclusione la console rivestita con decorazioni in cuoio con rilievo di “CDFACTORY” .

N+M EVENTS DESIGN IN COLLABORAZIONE CON “THE SECRET GARDEN” (ROMA)