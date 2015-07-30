Nicola Gratteri ospite della nuova edizione di ‘Giovani in campo’
Giovedì 30 luglio nel verde pubblico di Salice il procuratore aggiunto discute di responsabilità politica dei giovani nel segno della legalità
30 Luglio 2015 - 13:36 | di Redazione
Giovedì 30 luglio alle ore 19.30, nella cornice del Verde Pubblico di Salice, il Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, il dott. Nicola Gratteri discuterà sul tema “ La responsabilità politica dei giovani nel segno della legalità’”.
Il format dei giovani di Nuova Solidarietà e’ inserito nel contesto della Festa dei Giovani, un momento d incontro con tutte le realtà, sociali, aggregative, politiche e universitarie del territorio della provincia di Reggio Calabria.
Interverrà all’ incontro – dibattito l’ Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria, avv. Angela Marciano’.
A conclusione della serata, per allietare i presenti e le associazioni intervenute, ci sarà uno spettacolo musicale.
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