Reggio, una sala del Circolo ‘Polimeni’ intitolata a Nicola Pietrangeli
Pietrangeli resterà per sempre il primo italiano ad aver vinto un titolo slam, a Parigi, nel 1959.
06 Dicembre 2025 - 18:09 | Redazione
Reggio Calabria, una cerimonia di intitolazione di una sala del Circolo Tennis all’indimenticabile campione “Nicola Pietrangeli” , si terrà lunedì 8 dicembre alle ore 11.00. Interverranno le Autorità Sportive Regionali e Nazionali.
Nicola Pietrangeli se n’é andato qualche giorno fa a 92 anni e con lui si chiude una pagina storica del tennis in bianco e nero. I capelli precocemente brizzolati, gli occhi di un azzurro limpido come la sua classe, il sorriso sornione, la fama di tombeur de femme. E’ la foto senza tempo di Nicola, una sorte di Dorian Gray dello sport italiano.
Resterà per sempre il primo italiano ad aver vinto un titolo slam, a Parigi, nel 1959. Successo che doppiò l’anno dopo. Ed il capitano della squadra che nel 1976 tornò dal Cile con la Coppa Davis, anche quella una prima volta.