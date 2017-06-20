Nicole Kidman: 50 anni di perfezione e successo

Alla vigilia dei 50 anni l'attrice racconta età, famiglia e lavoro, tra cinema e televisione, e il compleanno festeggiato in Australia con le amiche

Nicole Kidman, bella, slanciata, in perfetta forma fisica e mentale, è un esempio vivente della perfetta star su tutti i fronti: professionalità, cortesia, eccellenza sullo schermo, amore per la famiglia.

“Sono stata molto fortunata – dice l’attrice, che vive a Nashville, Tennessee, con il marito, il cantante Keith Urban, e le loro due figlie Faith, 6 anni e Sunny di 8 (l’attrice ha altre due figli adottivi più grandi con l’ex marito Tom Cruise, Isabella, 23 anni, e Connor, 21). “I personaggi che ho recitato recentemente sono così ricchi e profondi. Ho potuto veramente estendere la mia recitazione in direzioni e diverse e questo è molto eccitante”.

Il bilancio sull’età: 20, 30 e 40 anni

L’età le fa bene, dice. “Non tornerei nemmeno per sogno ai miei 20 anni, e nemmeno ai 30. Quando avevo 20 anni ero ambiziosa, appassionata, ma confusa; i 30 sono stati anni di dolore e aggiustamento, salvati dal lavoro e dall’amore per i figli; solo coi 40 ho iniziato a sentirmi davvero stabile e a mio agio con me stessa e chi sono per il mondo. Non vedo l’ora di raccontarvi dei 50.”

Un compleanno che ha già cominciato a celebrare: “Mia mamma non viaggia più molto per cui sono andata io da lei in Australia e mi ha organizzato una festa con 40 delle mie amiche, il cibo preparato da una sua amica che mi conosce da quando ero bambina, eravamo quasi tutte donne e un paio di uomini e abbiamo cantato e chiacchierato intorno al pianoforte, è stato fantastico!”

Il compleanno in famiglia

Per il 20 giugno quindi, una piccola cosa in famiglia: “verrà mia sorella dall’Australia con i suoi figli e saremo con Keith, le bambine, mio cognato, solo in famiglia, che è la cosa che preferisco sempre”.

L’età, non lo nega, ogni tanto si fa sentire: “A volte ho un po’ di dolori qui e là, soprattutto alla schiena” dice. “Ho due bambine piccole che non fanno che saltare in giardino e in piscina e mi danno un gran da fare, ma allo stesso tempo regalano anche una straordinaria energia e voglia di vita. Forse questa mia prolungata giovinezza la devo proprio a loro e al fatto di averle avute in tarda età, dopo aver compiuto 40 anni”.

Il lavoro dopo i 50 anni

Anche sul lavoro i 50 anni non sono necessariamente un ostacolo: “Se una donna sa come rimanere in forma, ed è una brava attrice, le offerte dal cinema continuano ad arrivare. Meryl Streep ha più anni di me e non smette di lavorare”.

È sempre difficile, ammette, ma è ottimista: “Il successo con il pubblico femminile di Little Big Lies (la serie televisiva della HBO che la Kidman ha prodotto con Reese Whiterspoon, ndr.), o il premio a Sofia Coppola a Cannes, sono anche segnali positivi”.

Fama, cinema e televisione

Per lei la fama non è quello che conta, e le crediamo: “Lo so, sono famosa, ma sono un’attrice professionista, lavoro seriamente” dice. “E a e volte sono anch’io alla caccia di una buona parte. Quando Jane (Campion, ndr) mi ha scritto chiedendomi di andare in Australia per un ruolo di non protagonista accanto a Elisabeth Moss, non ho esitato. Mi ha detto, vieni a giocare con noi in Australia! Sono andata ed è stato belissimo. Non sai mai cosa ti succede da un giorno all’altro, o da un progetto all’altro, quale regista ti chiamerà e ti dirà, leggi questa storia”.

E quella storia può funzionare sia sul piccolo che sul grande schermo: “Sono sempre una fan del cinema, conclude, ma quando fai cose intelligenti per la televisione come Big Little Lies o Top of the Lake non importa quanto sia grande lo schermo su cui verranno proiettate. Ogni inquadratura, ogni battuta conta allo stesso modo. Ciò detto, amo perdermi con un gruppo di gente nel buio di una sala cinematografica. Ha ancora quell’effetto su di me e continuerò a battermi perché sopravviva!

“.

fonte: Repubblica