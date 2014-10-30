Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè a Catanzaro

Prosegue la preparazione dell’attesa unica tappa in Calabria del tour di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, del prossimo 12 dicembre alle ore 21.00 al Palagallo di Catanzaro. Dopo il successo del tour europeo i tre cantautori, in concerto eccezionalmente insieme, stanno provando in questi giorni l’imponente show che toccherà i principali palasport italiani. Accompagnati da una super band, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè eseguiranno i loro grandi successi e i brani dell’album “Il padrone della Festa” realizzato insieme e da poco pubblicato. Un album con 12 brani inediti scritto a sei mani che, come dichiarano loro stessi, nasce dalla voglia di”confrontarci, contaminarci e tirare fuori qualcosa che nessuno di noi avrebbe fatto da solo. Divertimento, passione, armonia: un album serio e importante.”.Un’idea nata dopo un viaggio insieme in Sud Sudan (in collaborazione con la Ong CUAMM) ma che parte da lontano, dagli anni Novanta, quando la scena musicale romana viveva un periodo di particolare fermento e sui molti palchi, grandi e piccoli, ogni sera si incontravano tantissimi musicisti. Ed è proprio su uno di quei palchi che nacque l’incontro, il rapporto e, infine, lo stretto legame tra Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Ancora una volta i tre, a distanza di anni, si ritrovano in sintonia incrociando i loro percorsi paralleli. Lo scorso anno, la partenza di Fabi per il Sud Sudan coinvolge anche Gazzè e Silvestri, che partono con lui per un viaggio di una settimana dal quale tornano con la determinazione a realizzare insieme nuove canzoni e un tour. Chiusi per alcuni giorni nella casa di Daniele Silvestri, nasce “Life is sweet”, una canzone che fa subito intravedere un intero album. Il progetto Fabi Silvestri Gazzè 2014 nasce così, come la nuova partenza di un viaggio lungo vent’anni: con un album di canzoni inedite, un tour internazionale e nei principali palasport italiani. E’ la prima volta in Italia che tre artisti si uniscono per un progetto comune, non come ‘ospiti’ l’uno dell’altro ma come una nuova band, con un’unica intenzione, un unico suono, un unico spirito. “ll Padrone della Festa” è un progetto che ha una visione internazionale: il disco, sempre in co-produzione Sony/Universal Music è stato distribuito in tutta Europa, dove il tour è stato accolto da una serie di sold out.

A Catanzaro, dove è atteso pubblico da tutta la regione, intanto sono in fase di ultimazione alcuni interventi al Palasport di località Corvo. “Coordinati dall’ Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Catanzaro, ingegnere Giuseppe Vitale – afferma Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento – ha avuto un’accelerazione anche il completamento di alcuni lavori all’impiantistica antincendio del palasport, lasciato tristemente inagibile per troppo tempo. Il Palagallo – prosegue il promoter – è l’unica struttura al chiuso del capoluogo capace di ospitare i più grandi ed attesi eventi musicali ed è certamente importante che, finalmente, si completi il suo adeguamento. Nel 1997 – ricorda Pegna – siamo stati alcuni promoter di Assomusica ad accollarci i costi della ristrutturazione di questo Palasport, intervenendo addirittura sulla struttura per creare le necessarie vie di esodo. In quest’occasione – conclude Pegna – lo sforzo dell’Amministrazione si è reso necessario per consentire che si possano programmare nuovi prestigiosi eventi nell’interesse della Città e, soprattutto, dei suoi giovani e dell’intera immagine della regione.”. Quello che è considerato il concerto-evento dell’anno chiuderà “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, la ventottesima edizione della rassegna-premio del live d’autore realizzata con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, della Comunità Europea e della Cmera di Commercio di Catanzaro. I biglietti sono regolarmente in vendita nei punti abituali e Ticketone. Informazioni allo 0968441888, oppure ai siti www.ruggeropegna.it,www.ticketone.it, www.fabisilvestrigazze.com.