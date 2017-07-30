La band calabrese conquista il podio nella seconda semifinale e vola tra le finaliste che si contendono il titolo di miglior band

Ieri sera si è tenuta la seconda semifinale del Montenero Rock Festival in provincia di Grosseto, occasione in cui la band Calabrese composta da Nigra (Luciano Amodeo), Pasquale Caracciolo, Christian Gangeri e Roberto Aricò si è distinta, conquistando il podio ed accedendo di diritto tra le finaliste di questa sera che si contenderanno il titolo di miglior band.

La giuria composta da nomi noti, nel settore della musica, tra cui quello del produttore discografico Fabrizio Federighi, ha espresso grandi apprezzamenti per le composizioni della band calabrese, sia per originalità, che per le tematiche trattate nei testi, sempre più impegnati sugli scenari della contemporaneità . Si aspetta quindi il verdetto finale di questa sera, che darà luce alla migliore formazione tra quelle che hanno saputo esprimere un’ottima musica tenendo alto il livello della manifestazione di carattere nazionale.

Intanto si avvicina la data che darà la possibilità a Nigra e la band di esibirsi sullo stesso palco di Giuliano Palma il prossimo 17 agosto in provincia di Frosinone .