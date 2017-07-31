Ieri sera, in provincia di Grosseto, si è tenuta la finale del Montenero Rock Festival, in cui Nigra e la band hanno avuto modo di esprimere la propria musica di fronte ad una platea attenta ed incuriosita, nonché ad una giuria di esperti in materia, che hanno decretato la vittoria della band calabrese.

Il festival, egregiamente organizzato, ha messo a confronto dieci band accuratamente selezionate, portando sulla scena originalità e talento, dando lustro alla manifestazione di carattere nazionale. Tra i giurati presenti anche il produttore discografico Fabrizio Federighi, il quale ha pubblicamente espresso alto indice di gradimento nei confronti delle idee artistiche di Nigra, nonché delle qualità musicali di Pasquale Caracciolo (chitarre) e Christian Gangeri (batteria e percussioni).

Prosegue intanto il cammino imposto dalla band reggina, che in attesa di completare il secondo album in uscita nel 2018, il prossimo 17 agosto in provincia di Frosinone avrà l’opportunità di suonare sullo stesso palco di un artista di fama nazionale.