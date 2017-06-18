Nikon, è World Guiness Record!

È stato realizzato oggi presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi (To) il Guinness World Record dedicato ai 100 anni di Nikon: oltre 1000 persone hanno composto la fotocamera umana più grande al mondo!

Dotati di maglietta e cappello dei colori assegnati, tutti coloro che hanno risposto alla call to action di Nital S.p.A. iscrivendosi sul sito, si sono disposti su un’area di quasi 400 mq in modo da creare una grande reflex Nikon, come dimostrano le strepitose immagini riprese dall’alto.

Il giudice Guinness certifica il record

A certificare il record un giudice del Guinness World Record, che ha decretato che l’ambizioso traguardo è stato raggiunto.

L’iniziativa, ideata e organizzata da Nital, distributore ufficiale in Italia da oltre 25 anni dei prodotti Nikon, rientra tra le celebrazioni per il centenario del mitico marchio fotografico nipponico: un evento unico che entrerà nella storia, proprio come Nikon che, grazie alla sua tecnologia, da 100 anni continua a essere sempre un passo avanti per offrire prima degli altri gli strumenti giusti per vivere e rivivere ogni momento e ogni emozione con una qualità d’immagine unica e differente.

Cento anni di storia e di fotocamere Nikon

Nikon è un’icona a livello mondiale: in 100 anni di storia sono tante le macchine fotografiche che sono state una pietra miliare della fotografia! È stata l’interprete principale di film simbolo della storia del cinema, da “Blow Up” a “I ponti di Madison County”, di avventure spaziali e di reportage che hanno documentato tratti salienti della storia dell’ultimo secolo.

A livello tecnologico, come non ricordare la mitica Nikon F e il suo celebre attacco a baionetta per le ottiche e il 100% dell’inquadratura del campo ripreso, o la Nikon F3, prima fotocamera con l’esposimetro incorporato, un’icona per tutti gli appassionati, oppure la Nikonos RS, la prima reflex completamente anfibia. In epoca più recente la D90 nel 2008 ha segnato una vera e propria svolta, perché è stata la prima reflex capace di registrare filmati, mentre la Nikon 1 AW1 è stata la prima fotocamera digitale a ottiche intercambiabili completamente subacquea.

Potete leggere la storia di Nikon e delle fotocamere che hanno segnato innovazioni a livello mondiale qui: http://www.nikon.com/100th/history