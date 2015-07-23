Nina Zilli al parco Scolacium di Roccelletta

Un tornado si appresta a travolgere la Calabria con l’unica data estiva calabrese del suo tour, “Frasi&Fumo”. E’ Nina Zilli che arriverà il prossimo 24 agosto al Parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, per il concerto organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, evento collaterale del Festival Armonied’arte.

La carriera tra Sanremo ed Eurovision

E sarà un vero vulcano in azione: innamorata della musica che t’inchioda con le sue passioni e fantasie prima ancora che tu abbia il tempo di ascoltare una sola delle sue canzoni, Nina (Maria Chiara Fraschetta all’anagrafe) è partita dalla musica anni ’70 per arrivare alla Motown, l’R&B della Stax, il soul, il pop rock dei primi ’60, incrociato con amori italiani di Mina e Celentano giovani e con la Giamaica che le fa battere forte il cuore con reggae, rock steady e ska. All’attivo tantissimi concerti sold out, due dischi di platino, tre d’oro, e tre partecipazioni a Sanremo: nel 2010 nella categoria Nuova Generazione con “L’uomo che amava le donne” – classificatosi al terzo posto e che vinse il Premio della critica “Mia Martini”, il Premio Sala Stampa Radio Tv e il Premio Assomusica per la Migliore esibizione live tra gli artisti in gara nella sezione giovani -, nel 2012 con “Per sempre”, e nel 2015 “Sola”. Inoltre ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest con il brano L’Amore è femmina (Out of Love), ha vinto due Wind Music Awards, ed è stata candidata agli MTV Europe Music Awards e ai TRL Awards. Vanta collaborazioni illustri con Mauro Pagani, Africa Unite, Franziska, Giuliano Palma, Fabrizio Bosso, J-Ax, fino alle canzoni prestate a film (il singolo “50mila” con Giuliano De Palma è stato scelto da Ferzan Ozpetek per il film Mine Vaganti), pubblicità e videogiochi culto come Pes (con i brani “50mila” e “L’inferno”).

Anche sul palco di Roccelletta, Nina sarà accompagnata dalla Smoke Orchestra: Riccardo Gibertini alla tromba, Gian Luca Pelosi al basso, Antonio Vezzano alla chitarra, Nicola Roccamo alla batteria, Marco Zaghi al sax e flauto traverso e Angelo Cattoni al piano e tastiera. Inoltre ci sarà Gabriele Montanari al violoncello.