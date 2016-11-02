Nominato il neo presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria

La direzione nazionale dell’Automobile club di Italia ha nominato il nuovo direttore ad interim dell’Automobile club di Reggio Calabria dottor Salvatore Memoli, noto professionista distintosi da sempre, per la sua grande esperienza nel settore. Un incarico prestigioso che vede in prima linea un uomo competente, di alti valori morali, capace di lavorare in squadra e che si spenderà in quelle attività che faranno riacquistare all’Automobile Club il suo ruolo e l’immagine di soggetto attivo sul territorio.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Consiglio direttivo, l’avvocato Santo Alfonso Martorano, certo che il “dottor Memoli svolgerà la carica con proficua dedizione e spirito di servizio in favore dell’ente contribuendo così, alla ulteriore crescita, gestione e rilancio dell’Automobile Club”.