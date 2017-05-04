Non solo in palestra: come indossare le sneakers tutti i giorni

Dalle sneakers bianche a quelle floreali o glitterate, i modelli di tendenza della primavera estate 2017 e come abbinarli a gonne, giacche e pantaloni

Un paio di sneakers è per sempre: non solo per andare in palestra. Oggi più che mai, queste calzature stanno conoscendo una diffusione a macchia d’olio anche in occasioni che normalmente non potrebbero mai tollerare la presenza di un paio di scarpe sportive: ma le sneakers sono una vera e propria eccezione in grado di spezzare l’outfit senza per questo sacrificare stile ed eleganza.

Come in ogni altro aspetto della moda, però, bisogna saperle coniugare al resto dell’abbigliamento, e scegliere anche i modelli più adatti per una particolare occasione. Oggi vedremo dunque come indossare le sneakers tutti i giorni, ma senza per questo sacrificare uno stile che sappia come distinguersi dal classico outfit da palestra.

Primavera estate 2017: le sneakers di tendenza

Quando si parla di sneakers di tendenza, quelle bianche rappresentano un must in ogni stagione dell’anno e per ogni occasione: sono versatili, semplici, a loro modo eleganti e si adattano a qualsiasi stile o outfit. Cercando i modelli di sneakers di tendenza sul web, ad esempio su siti come yoox.com che vanta uno dei guardaroba più grandi al mondo, si scopriranno però tante altre varianti oltre alla classica scarpa bianca.

Se vogliamo individuare dei modelli a tema prettamente primaverile, ad esempio, ecco che le sneakers con le trame floreali rappresentano il top: persino quelle con colori brillanti su sfondo dark. Anche i modelli glitterati, le slip-on e quelle con decorazioni in rilievo sono particolarmente consigliate per un look sportivo ma comunque impeccabile.

Come abbinare le sneakers a gonne, giacche e pantaloni?

Innanzitutto le sneakers bianche sono perfette da abbinare ai pantaloni tailleur, per uno stile davvero elegante e originale, dunque indicato per riunioni di lavoro e per eventi serali glamour. Ma le sneakers sanno anche adattarsi alla perfezione ai jeans skinny e ai modelli con risvoltini alla caviglia.

Per quanto riguarda le gonne, l’abbinamento perfetto vede le sneakers accompagnate da una gonna lunga e vaporosa, con colori chiari e texture primaverili, magari con spacco laterale. Infine, vale la pena sottolineare che le sneakers si adattano alla perfezione anche ai trench e al chiodo, soprattutto in primavera.

Come abbinare le sneakers ad un look da sera?

Le sneakers sono l’ideale per creare un perfetto look serale, soprattutto se siete amanti dello stile sporty-chic. Ma quali sono i consigli per creare un outfit giovanile, senza per questo rinunciare ad un tocco di fascino per un aperitivo od una serata in discoteca? L’ideale per stupire e per colpire l’attenzione sono gli abbinamenti sneakers-vestiti monospalla e sneakers-tubini. Anche i pantaloni modello palazzo stanno particolarmente bene con le sneakers, così come i jeans skinny con tagli sul ginocchio.

Infine, la gonna corta: ideale per valorizzare le gambe e per far spiccare le sneakers.