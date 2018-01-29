Il Museo diocesano propone alle scuole un itinerario tra piazza Castello, la chiesa degli Ottimati, la Cattedrale e le sale del museo: dura due ore e mezza

Illustrare la millenaria storia della città di Reggio, partendo dai miti della fondazione, attraverso i secoli e fino ai giorni nostri, esige che non si trascuri nessuno dei tasselli di memoria che concorrono a restituire arte e storia di una comunità civile e religiosa.

I Servizi educativi del Museo diocesano propongono alle Scuole di ogni ordine e grado un interessante itinerario di visita che, prendendo avvio da piazza Castello e dalla visita alla chiesa degli Ottimati, prosegue in Cattedrale per poi concludersi nelle sale del Museo: un’occasione preziosa per ripercorrere le vicende di monumenti d’arte e architettura che videro la luce nel Medioevo, vissero alterne vicende di distruzioni e ricostruzioni per mostrarsi oggi nei nuovi assetti post 1908, contenitori di opere d’arte di assoluto rilievo, talora poco conosciute.

La chiesa degli Ottimati

La chiesa degli Ottimati conserva brani di mosaici pavimentali medievali tra i più importanti tuttora conservati in Calabria ed espone sull’altar maggiore il dipinto dell’Annunciazione della Vergine di Agostino Ciampelli, pittore tardo manierista esponente di spicco della Controriforma a Firenze; la Cattedrale fa memoria, tra l’altro, delle origini paoline della Chiesa reggina, conservando opere d’arte che tra Otto e Novecento raccontano in pittura e scultura la venuta di Paolo di Tarso a Reggio e la conversione dei reggini al Cristianesimo (nella Cappella paolina è custodito un frammento della colonna ardente “reliquia” del prodigio paolino); il Museo diocesano ritesse le fila di arte e storia della diocesi di Reggio Calabria-Bova, con ampio rinvio al territorio da cui provengono le opere esposte (la Cattedrale sette-ottocentesca, l’antica sede episcopale di Bova, i centri di Scilla e Cardeto, solo per citare alcuni dei siti coinvolti).

L’itinerario proposto alle Scuole è occasione per un ideale viaggio attraverso opere d’arte in materiali e tecniche diverse (pavimenti musivi, sculture, dipinti, oreficerie sacre, tessuti liturgici) testimoni delle distinte epoche storiche in cui furono realizzate, sopravvissute agli eventi naturali e bellici che hanno segnato la storia della città.

Le opere del Museo diocesano

L’approccio alle opere esposte nel Museo diocesano così come quello ad architettura e arte degli edifici ecclesiastici tiene conto del livello di abilità, competenze ed esperienza delle classi coinvolte, caratterizzandosi per un’attenzione interdisciplinare (storia, letteratura, arte, religione) e l’uso di un linguaggio adeguato.

L’itinerario di visita ha la durata di 2 ore e mezza. Il ricorso all’uso di schede didattiche e di strumenti multimediali qualifica la proposta educativa del Museo diocesano, favorendo molteplici vie di apprendimento.

Informazioni e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni gruppi si contatti il n° 3387554386.