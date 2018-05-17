Notte dei musei: Piazza Italia e sito Ipogeo in abito da sera
Il 19 maggio, dalle 20 alle 23, Reggio apre le mura greche del lungomare e il sito Ipogeo di Piazza Italia per la Notte europea dei Musei
17 Maggio 2018 - 15:17 | di Eva Curatola
Sono i beni del patrimonio culturale del comune di Reggio Calabria i protagonisti della “Notte europea dei Musei” che avrà luogo il prossimo sabato 19 maggio.
Grazie alla collaborazione tra il Comune di Reggio Calabria- Assessorato alla Valorizzazione e la Soprintendenza archeologica di Reggio- Vibo, le mura greche sul lungomare Falcomatà e il sito Ipogeo di Piazza Italia, accoglieranno turisti e visitatori dalle ore 20 fino alle ore 23 di sabato prossimo, 19 maggio.
“Nell’anno del patrimonio culturale europeo – dichiara Irene Calabrò – aderiamo ad una iniziativa nazionale che mira, in piena continuità con l’indirizzo portato avanti dall’assessorato alla valorizzazione del comune di Reggio Calabria, a promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale oltre i normali orari di apertura”.
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