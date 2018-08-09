Sarà intitolata ad Alessandro Caracciolo la sede dell’ACDS Ludos Vecchia Miniera, a ricordo del campione neroarancio. La cerimonia, a cui sono invitati tutti, avrà luogo venerdì 10 agosto alle ore 20:00, in via Arangea, 84.

L’intitolazione della sede ad Alessandro Caracciolo è un atto permanente che il Presidente e il consiglio direttivo della Ludos Vecchia Miniera hanno voluto fortemente dedicare alla sua memoria. Alessandro era un ragazzo eccezionale, che nel periodo della sua malattia ogni giorno ci ha donato un insegnamento da diffondere verso il prossimo.

In occasione della giornata celebrativa di domani verrà annunciata e ufficializzata l’istituzione del fondo di solidarietà “Alessandro Caracciolo”, un’iniziativa sociale che permetterà ai più bisognosi di usufruire di un gesto concreto di solidarietà.

L’espressione del gesto di valenza sociale renderà meno travagliata una difficoltà e manterrà vivo il ricordo di Alessandro. Il Fondo di solidarietà sarà formato dagli amici che conoscevano Ale, sarà presieduto da Roberta (moglie di Alessandro) e qualsiasi persona con spiccato senso solidale verso il prossimo può farne parte e contribuire ad aiutare chi sta meno bene.