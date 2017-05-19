‘Notte europea dei Musei’, i siti aperti in Calabria
Il 20 maggio apertura serale straordinaria dei siti archeologici di Reggio Calabria, Palmi e Rosarno: orari e iniziative per bambini
19 Maggio 2017 - 09:06 | di Pasquale Romano
In occasione dell’evento “ Notte europea dei Musei “ del 20 maggio 2017 , sarà effettuata l’apertura serale straordinaria dei seguenti siti archeologici:
REGGIO CALABRIA: Mura greche-Terme Romane- Area Archeologica di Piazza Italia dalle ore 19.00 alle 22.00
PALMI(RC) : Parco Archeologico dei Tauriani ore 19.00-22.00
ROSARNO (RC) : Museo Archeologico di Rosarno dalle ore 14.00 alle ore 20.00 Apertura straordinaria diurna
Ore 17.00 “Il Patrimonio raccontato ai bambini…C’era una volta Medma”, in collaborazione con gli alunni del progetto Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “C. Alvaro” di Palmi
Dalle ore 20 alle ore 23 Notte dei Musei 2017 – Apertura straordinaria notturna
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