Un’esperienza nuova, in un periodo dell’anno particolarissimo (campionati in corso, in piene feste natalizie): c’era tanta curiosità nello staff di #Ntc nel vivere questo nuovo capitolo chiamato #Ntc Winter League.

La risposta è andata oltre ogni più rosea aspettativa: 16 squadre a darsi battaglia sul parquet del palaLumaka. A staccare il pass per le Finals di Milano sono state le “Isedda“: Silvia Boncompagni, Ilenia Barbato, Elisa Pellicanò e Daniela De Paula; questo quartetto rappresenterà il nostro torneo, e il movimento Fisb calabrese, il 31 dicembre nel capoluogo lombardo.

I vincitori delle categorie giovanili

Nella categoria U18 maschile il trio “FIPAV” formato da Andrea Ripepi, Federico Romeo e Andrea Palamara, dopo aver faticato nella fase a gironi vince in finale contro la combattiva “Vis-cassiamo” e si aggiudica il gradino più alto del podio della Winter League e un’ambitissima cena all’Hamburgeria.

Nella categoria U14 maschile, gli Snowpower si sono imposti contro tutti in modo perentorio: Francesco Irrera, Fabio Freno, Alessandro Ziino e Angelo Messina hanno superato ogni resistenza in modo netto e deciso.

Per quanto riguarda l’U14 femminile, in un accesissima serie finale, il “quintetto” del “C’è un pandino parcheggiato male.” è riuscito a superare le “Bask-Oppiate Crew” portandosi a casa il titolo. Nelle competizioni individuali, a vincere il “The Chilipepper Money Shot” è stata Silvia Boncompagni che ha fatto incetta di prodotti marchiati con il peperoncino; l'”AND1 3 pt Contest”, invece, è stato vinto da Federico Romeo che dopo aver faticato 7 camicie per avere la meglio su Giovanni Galimi si è portato a casa un paio di scarpe “And 1. #Ntc vuole ringraziare pubblicamente gli sponsor che hanno consentito a questo evento di vedere la luce: The Chilipepper, l’Hamburgeria, Gianni Crucitti ed And1 sono stati dei compagni di viaggio fondamentali e oltremodo apprezzati da tutti i partecipanti.

Il bilancio degli organizzatori

Al termine della manifestazione, la nostra Roberta Irrera si è detta “molto soddisfatta per la riuscita di questo evento. Si trattava di un format nuovo in un periodo particolarissimo dell’anno e siamo andati oltre la più rosea delle aspettative.

Quando la Fisb ci ha presentato il progetto “Winter League” non ci siamo potuti tirare indietro, quest’anno è stato eravamo in “fase di sviluppo” ma per l’anno prossimo sicuramente rilanceremo tutto quanto in modo ben più significativo. Adesso ci prenderemo una pausa per ricaricare le batterie, anche se siamo già abbondantemente proiettati sulla Summer League del 2018, un evento che porterà non poche sorprese.

“