Nucera: ‘Abbiamo consegnato i buoni spesa ad altre 99 famiglie’

Sono state ultimate, da parte del settore politiche sociali del comune di Reggio Calabria, le procedure per la consegna dei blocchi di buoni spesa anche per le famiglie in difficoltà che hanno presentato reclamo o le cui domande erano state soggette a valutazione. Dopo l’ultima consegna, in cui sono stati distribuiti complessivamente 3286 per un ammontare di 1.350.000,00, sono state riconosciute idonee altre 99 famiglie, per le quali è stata messa a disposizione la somma di 30 mila euro reperita dal fondo per la povertà del comune di Reggio Calabria.

“Abbiamo attinto al fondo -spiega l’Assessore alle politiche sociali Lucia Anita Nucera- perche’ le risorse inviate dal governo sono terminate. Non ci siamo assolutamente fermati. Anzi, al fine di provvedere alla copertura economica anche per coloro che hanno presentato reclamo o le cui domande sono state soggette a valutazione, e sono risultati idonei, abbiamo attinto ad altre risorse al fine di garantire a tutti la distribuzione dei buoni.

L’emergenza, purtroppo, non termina qui, i bisogni e le necessità continuano ad essere tante. Abbiamo ricevuto, come comune, dalla Regione Calabria-prosegue l’Assessore- la somma di 860.548,18 dei 25 milioni di euro messi a sostegno dei cittadini bisognosi della Calabria. Tuttavia, aspettiamo comunicazioni da parte della Regione per poter avviare il nuovo bando per i buoni spesa. Le prime persone che hanno ricevuto i buoni spesa, li hanno avuti lo scorso 11 aprile ed hanno bisogno di nuovi aiuti. È necessario dare risposte immediate e questo può avvenire tramite un’azione sinergica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, nell’ interesse esclusivo della collettività. Ringrazio per il loro impegno i dipendenti comunali che hanno provveduto a questa ulteriore consegna ed il mio settore che non si è mai fermato, ma ha proseguito senza sosta il proprio lavoro al servizio dei cittadini. Voglio ringraziare, inoltre, tutti i soggetti che hanno operato nella rete sociale. Stiamo continuando -conclude Lucia Nucera- nella distribuzione dei pacchi spesa, ne sono stati distribuiti oltre 2000 e ringrazio il Banco Alimentare che insieme alle politiche sociali, alla Croce Rossa e alla Protezione Civile sta portando avanti un lavoro lineare e di ascolto del territorio”.