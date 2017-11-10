NUDM RC comunica che le giornaliste Patrizia Maltese e Roberta Fuschi, autrici del libro “Violenza Degenere”, la cui presentazione era in programma oggi 10 novembre alle ore 16,30 presso la libreria Universalia, essendo provenienti da Catania, causa maltempo e concomitante sciopero generale nazionale dei mezzi di trasporto, non potranno essere presenti in città. Ci troviamo, quindi, costrette ad annullare quest’evento rimandandolo a data da destinarsi che comunicheremo in seguito. Chiediamo scusa a tutte e tutti i partecipanti.



Fonte: NUDM RC