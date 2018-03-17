NUDM RC scende in piazza per Afrin
Lunedì 19 marzo alle 17.30 appuntamento in piazza Italia per sostenere la popolazione di Afrin sotto l'offensiva turca
17 Marzo 2018 - 16:05 | di Eva Curatola
Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì 19 marzo alle ore 17.30 ci ritroveremo in piazza Italia per manifestare contro l’invasione e i bombardamenti turchi e sostenere la resistenza della popolazione di Afrin Prima c’è stata Kobane contro Isis e il mondo applaudiva, Poi venne Raqqa contro Isis e il mondo applaudiva, Ora c’è la Turchia contro Afrin e il silenzio è assordante: il 20 gennaio è stato dato inizio all’offensiva turca, denominata paradossalmente “Ramoscello d’ulivo”.
L’offensiva turca e la resistenza di Afrin
Dopo giorni e giorni di bombardamenti, ora i tank dell’esercito turco sono ad 1 km dal centro città e la popolazione si sta preparando ad una resistenza popolare: 1 milione di abitanti e profughi, che in fuga da altre zone della Siria hanno trovato qui solidarietà e degna accoglienza, rischiano di finire massacrati dal principale alleato dell’Europa nella “gestione” dei migranti in fuga da guerra e povertà.
A quasi due mesi dall’inizio dell’aggressione turca, l’indifferenza dell’Europa e del mondo stride con l’entusiasmo con cui la stessa comunità internazionale ha celebrato i combattenti e le combattenti curdi per aver sconfitto ISIS. Oltre 50 i giorni di aggressione incessante da parte della Turchia e delle bande jiadiste sue alleate al progetto rivoluzionario dei popoli della Siria del nord, incuranti della risoluzione ONU 2401 del 24 febbraio per il cessate il fuoco. Migliaia di morti e feriti, ma l’obiettivo della Turchia sembra essere quello della pulizia etnica: la città è sul punto di essere distrutta dal secondo esercito più potente della NATO, dotato delle armi più sofisticate, prodotte in Italia e in altri paesi europei. Un attacco legittimato dalla propaganda, come se gli eserciti di due Stati stessero combattendo l’uno contro l’altro. La popolazione si rifiuta di abbandonare le proprie case e si prepara a resistere all’invasione. Dal momento in cui l’esercito turco e le sue bande jiadiste si è avvicinato al centro città, i civili si sono mobilitati, dando avvio all’iniziativa degli scudi umani.
L’appello delle donne di Afrin
Le organizzazioni delle donne di Afrin hanno lanciato un grido che non possiamo ignorare: “Le terre vengono violate, i bambini vengono uccisi e le donne vengono aggredite, ed il mondo è ancora in silenzio sui massacri in atto. La provincia di Afrin è ancora sotto attacco da parte dell’esercito turco e dei suoi sostenitori di Al-Nusra e Al-Qaeda. Gli aerei e i bombardieri turchi hanno cominciato a bombardare i villaggi, le città ed il loro circondario. Non solo, hanno iniziato anche a bombardare il centro della città per intimidire e sfollare i cittadini e compiere massacri contro bambini, donne, anziani e civili senza difesa, compresi migranti che sono fuggiti dai loro villaggi verso la città per sfuggire dalla brutalità…Noi siamo donne di Afrin determinate a difendere la nostra storia, la nostra eredità e la terra che abbiamo ereditato dai nostri antenati. Così promettiamo che resisteremo e combatteremo fino alla fine per eliminare l’ingiustizia, la tirannia e per fermare l’invasione turca…Come organizzazioni delle donne ad Afrin, chiediamo a tutte le organizzazioni dei diritti umani, alle istituzioni, alle Nazioni Unite di rompere il loro silenzio, di proteggere la storia delle donne e la loro eredità ad Afrin e di fermare lo spargimento di sangue e la perdita di innocenti”.
Centinaia sono gli internazionalisti, fra cui molti italiani, che hanno scelto di rimanere nel cantone di Afrin, a combattere con le armi e con l’informazione a fianco della popolazione. Come già in tante altre città italiane ed europee, raccogliamo l’appello e urliamo il nostro sdegno, facciamo sentire la nostra voce, rompiamo il silenzio e mobilitiamoci a sostegno della rivoluzione della Confederazione democratica della Siria del nord, la rivoluzione delle donne, speranza ed esempio della rivoluzione del nostro secolo per una società libera e democratica in cui popoli diversi possano vivere fianco a fianco e che è una proposta di pace per l’intera Siria.
L’invito alla cittadinanza
Invitiamo, quindi, tutta la cittadinanza ad unirsi a noi non solo per difendere Afrin ma anche per difendere una speranza per tutta l’umanità
Afrin è ovunque e ovunque è resistenza!!
#defendAfrin
CSOA Angelina Cartella CSC Nuvola Rossa NUDM Reggio Calabria Collettiva Autonomia Potere al Popolo Reggio Calabria Associazione Un mondo di mondi COBAS Reggio Calabria
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie