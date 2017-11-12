Nei primi dieci mesi del 2017 in Calabria sono stati puntuali 89 treni regionali su 100, con regolarità al 98,4% e gradimento dei clienti in aumento, secondo Trenitalia

In Calabria 89 treni su 100 sono puntuali mentre uno su cento risulta cancellato. E’ quanto emerge dalla fotografia delle corse ferroviarie regionali gestite da Trenitalia scattata sulla rete regionale dall’azienda nel corso dei primi 10 mesi del 2017. “La puntualità reale, che include i soli treni arrivati entro i 5 minuti dall’orario previsto – è detto in una nota di Trenitalia – è dell’88,7%, l’indice di regolarità, che misura le corse effettuate rispetto alle programmate, è del 98,4%.

Nelle ore di punta del mattino, nella fascia 6-10, la percentuale dei treni in orario risulta del 92,7%, confermando gli elevati standard dello scorso anno. Sono indici che, considerando le sole cancellazioni (1%) e ritardi (3,9%) imputabili direttamente a Trenitalia, salgono al 99% come regolarità e 96,1% per la puntualità, a dimostrazione che la macchina industriale e organizzativa di Trenitalia sta confermando la sua positiva evoluzione”.

“Non a caso – riporta ancora la nota – migliora anche il giudizio dei clienti: nell’ultima indagine, chiusa a settembre, il 75,9% si è dichiarato soddisfatto del viaggio nel suo complesso, portando la media cumulata dei primi 10 mesi al 74,5%, con una crescita nell’ultimo anno di 5,6 punti percentuali. Il bilancio dei primi dieci mesi del 2017 tiene conto del volume di servizi prodotti, pari a poco meno di 48mila corse effettuate in Calabria, percorrendo complessivamente 5 milioni e 38.984 chilometri con oltre 5 milioni di passeggeri saliti a bordo”.

L’indagine sul gradimento dei clienti

L’ultima indagine demoscopica, condotta a settembre da una società esterna al Gruppo FS, ha evidenziato un netto miglioramento nel giudizio che i clienti danno del servizio sia nel confronto con l’anno precedente (+5,6% vs settembre 2016), sia con il cumulato annuo (+5,6% vs il 2016 ). Il gradimento -si legge nella nota- maggiore a settembre si registra nella facilità di ottenimento, completezza e chiarezza delle informazioni ricevute (97,5%), nell’ambito della preparazione del viaggio (94,1%), e nella facilità/comodità di acquisto dell’abbonamento/biglietto (93,2%)”.