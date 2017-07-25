Sì è concluso per l’ anno 2016 / 17 l’ attivita’ sportiva e sociale del Circolo Crucitti con i tradizionali tornei di Tennis dei singolari Memorial Mimmo Lauro , dei tabelloni del doppio Saverio Pulitano’ e le premiazioni di tutte le altre attività’ del Circolo quali la Scuola Calcio ” Carlo Crucitti ” e lo Sport a Misura di Bambino.

Il Circolo rappresentato dal Maestro Demetrio Crucitti ha premiato oltre ai partecipanti dei 15 tabelloni , tutti gli allievi della scuola tennis che hanno partecipato al torneo sociale .

Il Circolo ha chiuso un anno molto interessante sia come traguardi raggiunti con i gruppi agonistici che come numero di iscritti alla scuola tennis che vanta una partecipazione di oltre 150 allievi tra bambini ed adulti.

I vincitori dei tabelloni del torneo

I tabelloni del torneo divisi in diverse categorie ha visto come vincitore del Master Maschile Fedele Pasquale su Gatto Pasquale per 6/2- 7/6, nel Master Femminile Sarica Annalisa su Cioffi Roberta per 2/6- 6/3- 10/9, e nel Doppio Maschile Scordino /Ferrara su Sarica / Gatto per il risultato di 7/5 -6/3.

Inoltre il Circolo vanta la 30 .ma posizione tra i circoli con piu’ tesserati Fit in Italia per il 2016.

Anche per la Scuola Calcio “Carlo Crucitti” è stata un’ottima annata che, oltre ad essere cresciuta nel numero di iscritti, ha ottenuto brillanti risultati con tutte le categorie nei diversi campionati e conclusasi con la vittoria del titolo di campioni regionali UISP con la categoria Primi Calci. Il tutto reso possibile grazie al grande impegno di tutto lo staff tecnico guidato dal mister Vadalà Giovanni e dal Direttore Antonio Nato.

Lo Sport a Misura di Bambino continua il suo percorso annuale coinvolgendo oltre 700 bambini dai 3 ai 5 anni educando sin dalla piccola età i protagonisti attraverso motoria , gioco-sport e laboratori quali alimentazione, igiene , ambiente, postura e psicologia sportiva. Certo non mancano attività sociali quali il Natale , Carnevale e Saggi conclusivi .

L’impegno sociale del Circolo

Inoltre ricordiamo l’impegno del sociale del Circolo dove gli atleti in carrozzina , ragazzi con disabilita’ mentale e non vedenti ed ipovedenti che hanno arricchito la nostra vita associativa verso un sociale sempre più attento.

Diverse appuntamenti in città’ con manifestazioni sportive quali Carnevale ,Bicincitta’ e Sport in Piazza ed il Centro Estivo che con oltre 400 presenze tengono sempre attiva la vita sportiva e sociale del circolo.

Soddisfatto il Maestro Demetrio Crucitti ed il suo consiglio direttivo per il numeroso pubblico presente per la premiazione conclusiva e nel ringraziare tutti i soci per la fiducia che hanno dimostrato sia al Circolo Crucitti ed a tutto lo staff da l’ appuntamento a Settembre per la nuova stagione 2017/18.