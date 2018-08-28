Gennaro Calabrese entra a far parte della squadra de “I mattinieri” nota trasmissione radiofonica in onda su Kiss Kiss. Una nuova “avventura” per l’attore comico reggino che, con i suoi personaggi , ogni mattina dalle 5 alle 7, darà il buongiorno ai radioascoltatori insieme al “guru” Max Poli e ai conduttori La Leti e Bizio. Un “morning show” che unisce informazione ed intrattenimento e che si arricchisce con le voci dei protagonisti dei fatti più importanti d’attualità sapientemente imitate dall’attore Calabrese, attualmente impegnato con la sua tournèe estiva su e giù per tutta la Penisola. Un altro anno impegnativo per l’artista Calabrese, insignito di recente a Torretta di Crucoli (KR) con il Premio “Manente 2018” e che sarà in scena al teatro “Francesco Cilea” il prossimo 23 Marzo con la commedia “Se stiamo insieme ci sarà un perché” scritta dal regista Marco Cavallaro e con gli attori Peppe Piromalli e Antonio Malaspina. Ma tanti sono i progetti da portare a termine per il giovane attore impegnato anche nella scrittura del suo prossimo “one man show”. Gennaro, non è un semplice imitatore ma un artista completo che canta, balla, recita ed è sempre alla continua ricerca della “perfezione” perché “far ridere non è semplice così come non lo è imitare e cogliere le sfaccettature di ogni personaggio – afferma – Sto lavorando al mio nuovo spettacolo teatrale farcito di musica, monologhi, imitazioni e momenti di pura satira. Uno show che girerà i teatri d’Italia e che vuole portare un po’ di spensieratezza ad un popolo che, a volte, dimentica quanto sia importante sorridere. Quanto faccia bene al cuore e all’anima una risata”.

Il repertorio e i progetti dell’attore

Il suo è un repertorio in continua evoluzione perché per Calabrese, reduce dal successo del programma televisivo “Made in Sud”, è fondamentale studiare: in ogni sua nuova avventura, si è messo alla prova con estrema umiltà e dedizione riuscendo alla fine, a ritagliarsi un posto tra gli “eletti” non solo nel cuore della gente ma tra gli addetti ai lavori. Un genio dell’umorismo, un curioso della vita, un artista gentiluomo, un uomo attento e scrupoloso capace di saldare in ogni sua imitazione la tradizione con l’avanguardia e di realizzare capolavori di comicità. Nonostante abbia calcato e continui la sua ascesa nel mondo dello spettacolo, Gennaro non si sveste di quella timidezza e riservatezza che lo accompagnano sin dai primi passi mossi in questo settore. Il suo idioma, poetico e universale, è sempre in perfetta sintonia con le corde di un ragazzo, come di un uomo. Perché il successo di Calabrese è questo: la sua comicità melanconica e indagatrice dell’animo umano e dello spirito capace di parlare ad ogni interlocutore.