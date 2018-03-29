Nuova casa per il Colorificio Genovese: “Orgogliosi di investire nella nostra terra” – FOTO

Da dipendenti a titolari: la storia di due giovani che hanno rilevato il colorificio e ora lo trasferiscono in una nuova sede a Sant'Anna

In molti già conoscono il Colorificio Genovese situato a Sant’Anna, nella zona sud di Reggio Calabria. Una piccola impresa nata dal lavoro e dalla perseveranza di due giovani ragazzi che desideravano costruire il loro futuro nella stessa terra che li aveva visti nascere.

É così che inizia l’avventura di Domenica Genovese e suo marito Tullio Borghetto. Non troppo tempo fa rilevano il colorificio di cui erano dipendenti e decidono di dare una vera e propria svolta a quello che, nel 2018, potrebbe sembrare un mestiere ‘superato’, ma non lo è assolutamente.

Il colorificio, ormai rinomato nella zona, come anche in città, ha aperto da poco le porte della sua nuova dimora, distante solamente qualche serranda dalla precedente.

L’attività, grazie al suo progredire, necessitava di più spazio e da qui la scelta di spostarsi per offrire un servizio di qualità al cliente. Il Colorificio Genovese è infatti ad oggi, dopo la sua riapertura, un vero e proprio showroom in cui il cliente può non solo toccare con mano i prodotti venduti, ma anche usufruire della gentile consulenza da parte del personale.

Una delle tante novità della nuova location è la possibilità di ammirare i decorativi installati su pareti 60x70cm che permettono al cliente di immaginare veramente il prodotto finito. Il Colorificio non tratta solo decorativi ma si occupa anche dell’edilizia, del settore carrozzeria con marchi pregiati quali Autolux, Ppg e Maxmayer. L’attività di Sant’Anna offre inoltre il sistema Sistar per caricare direttamente le vernici in bomboletta di qualsiasi tipo di colore e ancora vernici per nautica e vi è anche uno spettrofotometro che permette la rilevazione dei codici colori delle autovetture.

Il giovane team del colorificio reggino nasce quasi per scommessa, per provare a dare una svolta alla vita lavorativa nella nostra città. “Una scommessa che ancora oggi, dopo 7 anni, dà grandi soddisfazioni – afferma la proprietaria – l‘attività col tempo è diventata una vera e propria passione di famiglia. Investire nella nostra terra è davvero un orgoglio”.

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Tullio Borghetto, Domenica e Leandro Genovese vi aspettano in Via Sant’Anna I Tronco, dal lunedì al venerdì dalle 07:15 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 e il sabato dalle 07:15 alle 12:30.