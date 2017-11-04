Pubbliredazionale – Il Pepy’s cambia casa. Dopo quasi 18 anni, all’alba della maggiore età la storica pizzeria si trasferisce, spostandosi però di pochi metri. La nuova location infatti è sempre in Via Bruno Buozzi, nel cuore della città, di fronte a quella che per 17 anni è stata la casa del Pepy’s.

“Abbiamo optato per questa nuova location, più grande e accogliente, per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. Funzionalità e servizi sono sensibilmente incrementati, una nuova e più grande cucina -assicura Giuseppe Iannò, titolare del Pepy’s- permetterà di poter spaziare con maggiore fantasia e creatività nella proposta dei piatti”.

Il nuovo nome e le alternative alla pizza

Ritorno al futuro. Il Pepy’s si ‘allarga’ anche nel nome, aggiungendo ‘Pizza&Co’ alla storica denominazione, oramai marchio di fabbrica e sinonimo di qualità. “Pepy’s Pizza&Co, già dal nome, vuol far intuire che da noi sarà possibile trovare numerose alternative alla pizza. Nel nostro ricco menù -sottolinea Iannò- c’è spazio per piatti unici, hamburger, i pizzotti che da anni proponiamo nel periodo delle festività mariane”.

La pizza rimarrà uno dei punti di forza del menù, grazie al forno a legna che permetterà cosi di ritornare alle antiche tradizioni. Diversi gli impasti disponibili (tutti con lievitazione naturale in cella frigorifera) compresi quelli senza glutine e la 7 cereali, che sta già incontrando il parere favorevole dei clienti.

La taverna per banchetti e cerimonie

Nei locali che ospitano il ‘Pepy’s Pizza&Co’, c’è spazio anche per l’accogliente taverna, dedicata esclusivamente all’organizzazione di banchetti, cerimonie, lauree, compleanni e cene aziendali. “Ci riteniamo soddisfatti di questa scelta -conclude Iannò- che punta a offrire ai clienti la migliore qualità degli ingredienti, per tradizione nostra missione principale, ad una serie di novità proposta nei nuovi locali”.

Per far conoscere i locali, Pepys pizza & Co offre a partire dal 7 di Novembre fino al 7 dicembre il Giropizza di benvenuto a 10 euro incluse le bevande e le fritture della casa. ‘Pepy’s Pizza&Co’, la nuova pizzeria (aperta pranzo e cena) dove ritrovare tutte le caratteristiche e prerogative del marchio Pepy’s, e tanto altro…