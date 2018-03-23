Cinque giorni di degustazioni, spettacoli e concorsi tra il centro storico e il lungomare di Diamante per il Festival del Peperoncino

di Daniela Bonanno Conti – Dal 5 al 9 settembre 2018 a Diamante , comune della provincia di Cosenza, si svolge il Festival del Peperoncino. Si tratta di un importante evento gastronomico che registra una media di 100 mila visitatori dalla sua prima edizione e che permette di celebrare le virtù del “Peperoncino” in tutte le sue forme.

Si tratta di un evento caratterizzato da cinque giorni di degustazioni, assaggi di specialità piccanti, creazioni da parte di chef della zona lungo gli stand del centro storico, del lungomare a picco sulla scogliera ma non mancano anche i momenti ludici, le mostre, gli spettacoli e i convegni.

Per l’occasione, è in programma la mostra di uova decorate e dipinte con tematiche davvero piccanti. Sono previsti in calendario, la finale nazionale del Campionato Italiano Mangiatori di peperoncino e alcuni concorsi in programma come: “ Premio di poesia Versi Pic”, “ Principe Gourmet”, “ Cinema Piccante”, “Premio televisione e turismo” e “Premio Migliore tesi di laurea sul peperoncino”.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il seguente sito www.peperoncinofestival.org