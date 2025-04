L’ex Ds della Nuova Igea Sorace: ‘Il Siracusa? Ecco cosa mi hanno detto appena sono arrivato’

A quattro giorni dalla sfida che può decidere la stagione per il Siracusa, ai microfoni di radio Febea l’ex Ds della Nuova Igea, il reggino Angelo Sorace: “Conosco l’ambiente perchè oltre ad avere svolto il ruolo di Ds in questa prima parte di stagione, ci siamo separati per vedute differenti, sono stato anche un calciatore della Nuova Igea Virtus. Appena sono arrivato, una delle prime cose che mi hanno detto: ‘bisogna battere il Siracusa, perchè l’anno prima erano successe situazioni non belle‘.

Come reggino, tifoso della Nuova Igea e della Reggina, spero che domenica la squadra di casa possa fare risultato. Potrà essere una bella partita, sicuramente c’è molta tensione. Le gare si sono sempre giocate e si giocheranno, le motivazioni arriveranno da coloro che hanno voglia di mettersi in mostra essendo l’ultima giornata di campionato, ci sono molti giovani interessanti. Si gioca senza l’assillo dei punti, ma è comunque una gara che la Nuova Igea giocherà per vincere, vorrà fare bella figura”.