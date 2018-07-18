Nuova importante nomina per Bruna Siviglia
La Segreteria regionale Ugl Agroalimentare affida a Bruna Siviglia il settore Pari opportunità e politiche sociali e familiari
18 Luglio 2018 - 10:55 | di Vincenzo Comi
La Segreteria Regionale Ugl Agroalimentare ha assegnato la responsabilità del settore “Pari opportunità e politiche sociali e familiari” a Bruna Siviglia come riconoscimento del fattivo e proficuo impegno a favore delle lavoratrici, del loro ruolo nell’impresa e nella famiglia, per tutto il lavoro svolto nel corso di questi anni con iniziate concrete volte al miglioramento del territorio calabrese e dell’intera comunità.
“Certo, che il nuovo incarico possa essere un nuovo e positivo stimolo per la promozione dell’azione sindacale a vantaggio delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agroalimentare calabrese”. Queste le parole del Segretario Regionale del settore Agroalimentare Guido Castellani e del segretario provinciale Pietro Puntorieri.
Bruna Siviglia ringrazia la segreteria regionale dell’Ugl per il prestigioso incarico.
“Ringrazio di vero cuore Guido Castellani e Pietro Puntorieri per la stima e per aver voluto affidare questo compito alla sottoscritta, mi impegnerò al massimo per portare un serio e concreto contributo come è mia consuetudine fare“.
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