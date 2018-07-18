La Segreteria regionale Ugl Agroalimentare affida a Bruna Siviglia il settore Pari opportunità e politiche sociali e familiari

La Segreteria Regionale Ugl Agroalimentare ha assegnato la responsabilità del settore “Pari opportunità e politiche sociali e familiari” a Bruna Siviglia come riconoscimento del fattivo e proficuo impegno a favore delle lavoratrici, del loro ruolo nell’impresa e nella famiglia, per tutto il lavoro svolto nel corso di questi anni con iniziate concrete volte al miglioramento del territorio calabrese e dell’intera comunità.

“Certo, che il nuovo incarico possa essere un nuovo e positivo stimolo per la promozione dell’azione sindacale a vantaggio delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agroalimentare calabrese”. Queste le parole del Segretario Regionale del settore Agroalimentare Guido Castellani e del segretario provinciale Pietro Puntorieri.

Bruna Siviglia ringrazia la segreteria regionale dell’Ugl per il prestigioso incarico.