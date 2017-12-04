Si è svolta nella sala stampa dello stadio Nicola Ceravolo la conferenza stampa di presentazione della partnership tra la società U.S. Catanzaro Calcio 2011 e l’ASD Subbuteo Catanzaro: il calcio in miniatura incontra il calcio professionistico sotto i colori giallorossi.

L’Avv. Frank Santacroce, in rappresentanza del Catanzaro Calcio 2011, ha illustrato, alla presenza di un ampia platea di giornalisti, le ragioni ed i programmi dell’accordo, trasmettendo l’entusiasmo della Società nello sposare il progetto dell’ASD Subbuteo Catanzaro.

Paolo Talarico, vice presidente dell’ASD Subbuteo Catanzaro si è detto orgoglioso dell’accordo ricordando che sin dalla sua fondazione l’ASD Subbuteo Catanzaro ha rappresentato la città sui tavoli da gioco di tutta Italia e da oggi avrà l’onore e la responsabilità di vestire il glorioso vessillo dell’U.S. Catanzaro.

L’Avv. Santacroce, infine, ha offerto la piena disponibilità del Catanzaro Calcio ad aiutare il Subbuteo Catanzaro nel raggiungimento dei suoi scopi, auspicando per entrambe le compagini, calcistica e subbuteistica, un futuro di successi sportivi.