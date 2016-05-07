Nuova residenza per la Mediterranea

Più di 50 posti per studenti, dottorandi e docenti scelti per merito nella struttura di via Roma, inaugurata alla presenza del rettore e del presidente della Provincia

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria da oggi può vantare una nuova residenza universitaria, inaugurata questa mattina alla presenza del Magnifico Rettore Pasquale Catonoso, del Presidente della Provincia Giuseppe Raffa e dell’Ass. alla Cultura e alla Legalità Eduardo Lamberti Castronuovo. La struttura, sita in Via Roma, sarà a disposizione di oltre 50 tra studenti, dottorandi e docenti, scelti in base a criterio di merito che potranno beneficiare di un nuovo ed efficiente servizio.

Il Rappresentate degli Studenti in Senato Accademico Alessandro Nociti, presente all’inaugurazione, ha cosi commentato l’evento. “A nome mio e del Gruppo Studentesco ARIA, di cui sono cofondatore, voglio esprimere tutta la nostra soddisfazione. E’ stato compiuto un ulteriore passo in avanti nel percorso tracciato dalla nuova “governance ” dell’Ateneo. L’ inaugurazione della nuova residenza universitaria è la dimostrazione che gli obiettivi che ci prefissiamo possono davvero essere raggiunti. Quello che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile oggi è realizzabile grazie alla crescita di tutta l’Università.

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La giornata di oggi è solo un tassello di un ben piu ampio mosaico composto dalla riqualificazione delle strutture, dell’implementazione continua dei servizi e da una sempre maggiore efficacia di tutti gli uffici che compongono l’Ateneo. Voglio sottolineare inoltre, continua Nociti, l’attenzione dimostrata dalla Provincia, e in particolar modo, dal Presidente Raffa, verso la “Mediterranea” e le sue problematiche e al progresso del nostro territorio partendo soprattutto dalla cultura e dalla formazione.

“

Prossima la riapertura del centro polisportivo d’ateneo, campetto di calcetto e centro fitness.