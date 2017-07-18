Nuova Solidarietà accoglie il Cardinale Montenegro

Per mercoledì 19 luglio alle 16.30 presso il Parco Verde di Salice, Nuova Solidarietà ha organizzato e epromosso un momento di riflessione sul tema “Migranti, tra accoglienza ed indifferenza”. Ospite d’eccezione sarà l’ Eminenza Reverendissima Cardinale Francesco Montenegro: Arcivescovo di Agrigento, Presidente di Caritas Italiana e Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute.

A fare gli onori di casa ci penseranno il presidente di Nuova Solidarietà Fortunato Scopelliti e il direttore dell’ ‘Ufficio Famiglie’ della diocesi don Simone Gatto.

Interverranno inoltre, il diacono Enzo Petrolino, presidente della ‘Comunità del diaconato’ in Italia e don Nino Pangallo, direttore della Caritas di Reggio Calabria. Alfonso Canale, coordinerà le testimonianze programmate di esperienze inerenti al Servizio Civile Nazionale.

Sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e del Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto.