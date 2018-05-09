Si svolgerà domani Giovedì 10 maggio alle ore 18.30 a Campo Calabro, nel salone della sede di Nuova Solidarietà, un incontro – dibattito sul ruolo della donna nella società post moderna. L’iniziativa, dal titolo “La forza delle donne“, particolarmente voluta dal Presidente Fortunato Scopelliti e al quale sono affidati i saluti iniziali, vedrà la partecipazione di Annalisa Cappelleri – Assessore comunale di Campo Calabro; Maria Calabrò – CIF (Centro italiano femminile) Campo Calabro; Nadia Modafferi – Comunità di Accoglienza dell’ Arcidiocesi; Carmen Nucera – Cooperativa ‘Soleinsieme’ e Denise Ensignia – CIF provinciale di Reggio Calabria.

Un momento di riflessione e approfondimento su un tema di attualità, molto delicato soprattutto perchè contestualizzato e ripreso da cronache nazionali che fanno registrare episodi drammatici di violenza sulle donne, dai quali emerge un segnale d’allarme che non può e non deve essere ignorato dalle realtà associative impegnate quotidianamente sul territorio.

Modererà il convegno la presidente del Mo.Vi. provinciale Orsola Foti.