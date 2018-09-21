Alla Cremeria Sottozero arrivano tre nuovi sorbetti per la stagione: mela e cannella, uva e melograno, preparati dal maestro Enzo Pennestrì

Con l’arrivo della nuova stagione alla Cremeria Sottozero arrivano anche nuovi gelati tutti da gustare! Si tratta per lo più di sorbetti, in attesa dei veri e propri gusti gelato invernali.

Il sorbetto è un dolce freddo al cucchiaio, considerato un “antenato” del gelato. Creato su una base di acqua, il sorbetto, la maggior parte delle volte è aromatizzato con della frutta, ma può essere creato anche con dei liquori. Spesso si tende a confonderlo con la granita, ma la consistenza di questo misterioso dolce è molto più simile a quella di un vero e proprio gelato.

Col tempo il sorbetto è divenuto sempre più conosciuto ed apprezzato, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il proprietario della Cremeria Sottozero, Enzo Pennestrì, è un vero e proprio maestro dei sorbetti, pensati e prodotti secondo una precisa ricetta fatta di imprescindibili equilibri.

Per questa nuova stagione i gusti che Sottozero propone ai suoi avventori sono davvero intriganti ed innovativi, fra questi troviamo: il sorbetto di mela e cannella, il sorbetto di uva ed infine quello al melograno. Tre gusti inediti, prodotti con ingredienti della nostra terra che si aggiungono alla già ricca selezione della Cremeria Sottozero!

Non avete ancora assaggiato uno di questi gustosi sorbetti? Cosa state aspettando la Cremeria Sottozero vi aspetta ogni giorno dalle 07:30 alle 02:00!