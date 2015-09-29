Nuova stagione per la Volley Val Gallico

Il mito della pallavolo Andrea Lucchetta premia la società che ha vinto il campionato Csi provinciale nelle categorie misto, maschile e femminile

Eccoci, una nuova stagione emozionante si prospetta all’orizzonte per la Volley Val Gallico, che inizia con la premiazione Csi per la stagione precedente.

Sarà un momento unico visto che a premiare la Volley Val Gallico per aver vinto il Campionato Csi Pallavolo Provinciale 2014/2015 nelle tre categorie possibile: misto, maschile e femminile, sarà un mito vivente della pallavolo mondiale: Andrea Lucchetta, unitamente ad altri spettabili ospiti.

Quindi aspettiamo tutti voi per condividere la nostra gioia ed emozionarci insieme Lunedì 5 Ottobre alle 19.00 presso la Sala F. Monteleone (Consiglio Regionale della Calabria – via Cardinale Portanova) per il Gran Gala’ delle Premiazioni.

Volley Val Gallico, ringrazia e rilancia la sfida per la stagione 2015-2016!