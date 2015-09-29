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Nuova stagione per la Volley Val Gallico

Il mito della pallavolo Andrea Lucchetta premia la società che ha vinto il campionato Csi provinciale nelle categorie misto, maschile e femminile

29 Settembre 2015 - 14:33 | di Federica Geria

Volley Val Gallico, nuova stagione e premiazione Csi con Andrea Lucchetta

Eccoci, una nuova stagione emozionante si prospetta all’orizzonte per la Volley Val Gallico, che inizia con la premiazione Csi per la stagione precedente.
Sarà un momento unico visto che a premiare la Volley Val Gallico per aver vinto il Campionato Csi Pallavolo Provinciale 2014/2015 nelle tre categorie possibile: misto, maschile e femminile, sarà un mito vivente della pallavolo mondiale: Andrea Lucchetta, unitamente ad altri spettabili ospiti.
Quindi aspettiamo tutti voi per condividere la nostra gioia ed emozionarci insieme Lunedì 5 Ottobre alle 19.00 presso la Sala F. Monteleone (Consiglio Regionale della Calabria – via Cardinale Portanova) per il Gran Gala’ delle Premiazioni.
Volley Val Gallico, ringrazia e rilancia la sfida per la stagione 2015-2016!

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