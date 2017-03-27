Nuove rotte aeroportuali con la Calabria, Unione Europea stanzia 12 milioni di euro

Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti concessi dall’Italia – fino a un totale di 12 milioni di euro – per sviluppare nuovi collegamenti aerei in Calabria. Nell’annunciare la decisione a Bruxelles, l’esecutivo precisa «che gli aiuti di avviamento alle compagnie aeree e il lancio di nuove rotte per la regione della Calabria, è in linea con le norme Ue in materia di aiuti di Stato».

La decisione è importante in quanto il programma permetterà al governo regionale calabrese di sovvenzionare fino alla metà dei diritti aeroportuali pagati dalle compagnie aeree per aprire nuove rotte da e verso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone per un periodo che può andare fino a tre anni. Sempre a condizione che si tratti realmente di nuove linee non attualmente connesse con la Calabria.

L’aiuto sarà concesso dopo il lancio di un invito a presentare proposte. La Commissione europea è convinta che il progetto migliorerà i collegamenti con la regione Calabria, in linea con gli obiettivi dell’Unione europea, senza falsare la concorrenza nel mercato unico. La normativa europea infatti, prevede la possibilità di concedere alle

compagnie aeree un aiuto di start-up in grado di dare loro l’incentivo necessario per creare nuove rotte dagli

aeroporti regionali, aumentando la mobilità dei cittadini dell’Unione, stimolando lo sviluppo regionale.

fonte: corrieredellacalabria