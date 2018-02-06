Il 2 febbraio a Reggio Calabria l’AIOC (Associazione Insigni Onorificenze Cavalleresche) ha organizzato una cena sociale dal carattere interregionale, riunendo per l’occasione alcuni membri e delegati AIOC di Calabria e Sicilia, auspicando così la rinascita di uno spirito comunitario al fine di far fronte comune ai futuri impegni e progetti culturali.

La serata è stata costellata da momenti intensi per gli appartenenti ai diversi Ordini cavallereschi che hanno partecipato all’incontro.

Il Cav. Matteo Santoro, Delegato regionale AIOC Sicilia, per conto del Presidente internazionale Dott. Pierfelice degli Uberti, ha consegnato al Prof. Cav. Corrado Savasta l’attestato di nomina a Delegato provinciale AIOC Reggio Calabria, ed al Cav. Dr. Michele Lauro l’attestato di nomina a Delegato vicario AIOC Sicilia. Nel corso della serata, tra l’altro, è stato consegnato da parte del Cav. Corrado Savasta al Cav. Nino Gullì l’Ordine di Vitez.

Il nuovo socio e le autorità presenti

La famiglia AIOC si è altresì arricchita di un nuovo socio: l’Avv. Paola Lemma, professionista reggina alquanto impegnata nel campo sociale, politico, universitario.

Fra le numerose autorità ordinistiche presenti, ricordiamo il Comm. Aurelio Badolati, Delegato Vicario per la Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, e Mons. Luigi Cannizzo, Priore Vicario dello stesso Ordine.

La lettura di una selezione di poesie a tema cavalleresco, appositamente reperite e interpretate da Daniela Scuncia, ha allietato il convivio.

Il nuovo Delegato provinciale per Reggio, Corrado Savasta, non ha mancato di ricordare le finalità AIOC di fungere da momento di aggregazione tra Ordini diversi, accomunati dalla condivisione dei perenni valori cavallereschi e dalla comune ispirazione cristiana: l’attualità di tali valori è dimostrata dal crescente successo del sodalizio, che si sta espandendo dall’area dello Stretto a tutto il territorio calabrese, conseguendo sempre maggiori adesioni e consensi.

Gli eventi internazionali dell’AIOC

Solo per rammentare, rispettivamente, il più recente ed il prossimo evento internazionale, basti menzionare il Premio Otto di Asburgo, tenutosi a novembre in Palermo, ed il Ballo del Cento e non più Cento, che si svolgerà in aprile a Casale Monferrato: tutte iniziative che regolarmente registrano, ad ogni edizione annuale, la presenza dei più alti rappresentanti delle massime dinastie – regnanti e non – d’Europa e del Mondo, giammai in veste di difesa di antichi (ove mai vi siano stati) privilegi, bensì in un’ottica di solidarietà sociale e di promozione culturale.

Al termine, è stata distribuita ai presenti, quale ricordo dell’evento, una pergamena recante il Proclama di Papa Urbano II per la prima Crociata (Clermont, 27 novembre 1095).