Dopo il grande successo delle passate edizioni, con uno straordinario riscontro di pubblico e critica torna “Nuovi Talenti per la Moda”, il concorso nazionale per stilisti emergenti riproponendo il bando di partecipazione che sarà aperto fino al 15 Maggio 2018 rivolto a creativi del settore moda e design. Organizzato dall’Associazione culturale “Le Tele di Aracne” nasce con l’intento di scoprire talenti nascosti che hanno voglia di valorizzare la nostra cultura ed emergere nel campo della moda, coniugando la loro capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato Made in Italy.

A chi è rivolto il concorso e come candidarsi

Il concorso è indirizzato a fashion designer, studenti o anche autodidatti con la passione per la moda che non hanno mai avuto la possibilità di approfondire lo studio, ma aperto anche a studenti e diplomati presso accademie. Al Concorso, possono partecipare tutti coloro che hanno già compiuto 16 anni senza limite di età. Per candidarsi dovranno far pervenire all’ Associazione (Via Giudecca n. 38 – 89125 Reggio Calabria) quattro modelli a tema libero sotto forma di bozzetti, corredati da un campione di tessuto e relativa scheda tecnica. Il concorso prevede la selezione di tutte le proposte pervenute entro il 15 Maggio 2018 che saranno valutate da una prestigiosa commissione esaminatrice composta da professionisti del settore, che sceglierà i concorrenti ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più meritevoli, sulla base di criteri di scelta predefiniti quali: stile, fattibilità, originalità ed innovazione.

I prescelti potranno partecipare alla fase finale del concorso realizzando 2 dei 4 capi proposti indicati dalla commissione facendo riferimento ad una taglia 40. Tutti i capi partecipanti al concorso dovranno essere a disposizione della giuria che valuterà se gli abiti siano stati realizzati in conformità ai bozzetti/figurini e se gli stessi siano stati realizzati secondo i criteri della confezione sartoriale. Potranno così partecipare alla selezione finale prevista a Reggio Calabria nel mese di Agosto 2018 durante la quale proporranno le loro creazioni, al cospetto di un pubblico e di una giuria composta da noti esponenti della moda ed esperti del settore.

Premi e borsa di studio

Al primo classificato del concorso sarà assegnata una borsa di studio di € 500,00; Inoltre saranno assegnati i seguenti premi speciali: Premio Originalità;

Premio Creatività ;

Dove trovare il bando

La versione integrale del bando e la domanda di partecipazione sono disponibili e scaricabili QUI o possono essere richiesti inviando una mail a letelediaracne@gmail.com

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai numeri 339.4332584 – 349.3113772